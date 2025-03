Suntimes vince la gara di Vichy Liftactiv e lancia "The Collagen House"

Suntimes ha acquisito il ruolo di partner strategico creativo di Vichy Liftactiv, il rinomato marchio di skincare dermatologico, dopo una competizione che ha visto coinvolte diverse agenzie nell'ultimo trimestre del 2024.

Questa vittoria, riporta la nota stampa, sottolinea "la forza di Suntimes e del suo Beauty Hub come agenzia all'avanguardia nella comunicazione beauty, capace di combinare strategia, creatività e tecnologia per elevare l'esperienza del marchio".

L'evento clou di questa partnership è stato "The Collagen House", un'iniziativa esclusiva tenutasi presso il Dazio all'Arco della Pace di Milano. L'obiettivo principale era consolidare la posizione di Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 come punto di riferimento nell'anti-aging, educando il pubblico sull'importanza del collagene nella cura della pelle. "The Collagen House" ha offerto un percorso esperienziale unico, dove scienza e bellezza si sono incontrate attraverso storytelling, contenuti digitali, gamification e consulenza skincare, coinvolgendo sia consumatori che professionisti del settore.

Nicholas Figoli, fondatore di Suntimes, ha espresso l'orgoglio per la vittoria del pitch e ha aggiunto che con The Collagen House si è " trasformato il racconto del collagene in un'esperienza culturale e sensoriale”.

Adriana Herrero Magallon, Marketing Manager di Vichy, ha commentato con queste parole la partnership con Suntimes: “Abbiamo scelto Suntimes per la loro capacità di interpretare la nostra visione e tradurla in un progetto che unisce rigore scientifico e creatività, con un linguaggio in grado di parlare sia agli esperti che ai consumatori”.

Suntimes vince la gara Vichy Liftactiv: i crediti

SUNTIMES