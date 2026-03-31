Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo affida a Blancdenoir la promozione del bio in Europa

L'agenzia si è aggiudicata la gara da oltre 1,4 milioni di euro per la realizzazione di un programma triennale che coinvolgerà i mercati di Italia, Germania e Francia

Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha concluso le procedure di selezione per l'individuazione dell'organismo di esecuzione incaricato delle attività di promozione previste dal Regolamento UE n. 1144/2014. A seguito della procedura competitiva aperta, svoltasi tra il 3 marzo e il 28 aprile 2026, l'operatore Blancdenoir è risultato il soggetto aggiudicatario dell'appalto.

L'agenzia sarà responsabile della progettazione e dell'attuazione di un programma articolato, della durata di 36 mesi, volto a rafforzare la conoscenza e il posizionamento dei vini biologici a denominazione europea (DOP e IGP) nei mercati target di Italia, Germania e Francia. Il valore stimato dell'appalto è di 1.457.248 euro (IVA esclusa).

Il progetto vede il Consorzio abruzzese nel ruolo di capofila, in collaborazione con il partner francese ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac. L'azione promozionale interesserà un ampio paniere di eccellenze territoriali certificate, tra cui i principali vitigni abruzzesi (Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano, Cerasuolo, Villamagna e Colline Teramane) e le denominazioni francesi dell'area di Bordeaux.

Blancdenoir dovrà sviluppare un piano di interventi integrato suddiviso in diversi pacchetti di lavoro. Le attività comprenderanno la gestione delle relazioni pubbliche e media, lo sviluppo del sito web e dei canali social, la realizzazione di campagne pubblicitarie, la creazione di strumenti di comunicazione e l'organizzazione di eventi promozionali dedicati sia agli operatori professionali che ai consumatori finali.