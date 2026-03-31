Extera presenta il rebranding: “Innovation for people. Impact for business”

Dopo oltre 20 anni di esperienza nella trasformazione digitale delle aziende, Extera annuncia il proprio rebranding: "un’evoluzione che non nasce da un cambio di direzione, ma da un momento di consapevolezza", spiega l'agenzia nel comunicato.

“Ci siamo resi conto che, presi dal fare, avevamo smesso di riflettere davvero su chi siamo. Questo rebranding non cambia la nostra direzione, la perfeziona e la rende esplicita: vogliamo costruire un digitale utile, positivo, inclusivo, con una forte componente umana”, spiega il CEO di Extera, Simon Marussi.

In un contesto digitale sempre più veloce e complesso, Extera, che combina "un’offerta di servizi digitali avanzati con un approccio consulenziale basato su responsabilità, valori chiari e una visione condivisa", si presenta come digital consulting company che unisce human touch e innovazione per realizzare progetti che portino risultati.

Consulenza, analisi e sviluppo si integrano in un percorso strutturato che inizia con l’ascolto delle esigenze del cliente, passa per lo studio del contesto e atterra in una strategia di cui le persone di Extera seguono tutto lo sviluppo, per accompagnare le imprese in una crescita sostenibile e orientata agli obiettivi.

Oggi, l’azienda rafforza il proprio posizionamento: “Innovation for people. Impact for business”. Per Extera, il digitale è prima di tutto una relazione tra persone, guidata da empatia e vicinanza. L’innovazione è umana prima che tecnologica, genera valore per le persone prima e per le imprese poi. "Human first e result driven" portano un impatto concreto e misurabile. "Trasparenza, affidabilità e orientamento ai risultati sono i valori che accompagnano ogni collaborazione", prosegue la nota.

Il rebranding rappresenta anche una presa di posizione sull’innovazione: "non inseguire i trend, ma studiarli, testarli e adottarli solo quando generano valore reale". Un approccio che si traduce in investimenti continui in competenze e in una consulenza pensata per guidare il cliente verso le scelte più efficaci.

La mission di Extera è affiancare le aziende che evolvono, "aiutandole a crescere nel digitale con un approccio consulenziale e servizi innovativi, diventando un partner solido in grado di guidare il cambiamento con visione, competenza e metodo".

Con questa nuova veste, Extera continua il proprio lavoro nel mondo del digital, per farlo diventare un vero motore di evoluzione positiva.