Regione Sardegna: 16 candidati al bando da oltre 9 milioni di euro per la comunicazione

Sono sedici, tra singole agenzie e raggruppamenti temporali di impresa, i soggetti che hanno chiesto di partecipare al bando di gara indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna per "l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per la comunicazione multimediale per l'attuazione del piano di comunicazione 2025-2027”.

L’importo a base di gara è pari a 3,6 milioni di euro, Iva esclusa, per 36 mesi, risorse che, con le opzioni di ripetizione, proroga e quinto d'obbligo, arrivano a un valore globale stimato al netto dell'Iva di 9.120.000 euro.

La procedura di selezione, si legge nel disciplinare, riguarda nello specifico "i servizi integrati di comunicazione istituzionale multicanale, comprensivi di progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie istituzionali, produzione di contenuti editoriali e audiovisivi, attività di digital e social media marketing, e fornitura di materiali promozionali e segnaletici".

Secondo quanto ha potuto ricostruire Engage, alla procedura hanno richiesto di partecipare: