La Regione Autonoma della Sardegna cerca un'agenzia per la comunicazione 2025-2027

La Regione Autonoma della Sardegna cerca un'agenzia per la comunicazione. L'ente ha, infatti, indetto un bando di gara per "l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per la comunicazione multimediale per l'attuazione del piano di comunicazione 2025-2027" (qui i documenti relativi al progetto).

L’importo a base di gara è pari a 3.600.000 euro, IVA esclusa, per 36 mesi che con le opzioni di ripetizione, proroga e quinto d'obbligo arrivano a un valore globale stimato al netto dell'IVA di 9.120.000 euro.

La procedura di selezione, si legge nel disciplinare, riguarda nello specifico "i servizi integrati di comunicazione istituzionale multicanale, comprensivi di progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie istituzionali, produzione di contenuti editoriali e audiovisivi, attività di digital e social media marketing, e fornitura di materiali promozionali e segnaletici".

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il 21 ottobre alle 11:00.

