Garnier sceglie Gisele Bündchen come Global Brand Ambassador: da questo mese sarà negli spot del brand

L’icona della moda sarà protagonista del lancio di Fructis Lisci Diamante e rappresenterà anche altre linee come Fructis Lisci Impeccabili, Fructis Hair Food e Ultra Dolce Elisir di Miele

Garnier ha annunciato il nome della sua prima Global Brand Ambassador: è Gisele Bündchen, icona della moda globale.

Gisele sarà protagonista delle campagne pubblicitarie haircare a partire da questo mese, con il lancio di Fructis Lisci Diamante, e rappresenterà inoltre alcune delle linee più amate del brand, tra cui Fructis Lisci Impeccabili, Fructis Hair Food e Ultra Dolce Elisir di Miele.

“Con un’eredità di oltre 120 anni fondata sulla 'High-Tech Nature', sull’efficacia, sulla sicurezza e sull'impegno verso il pianeta, oggi Garnier ha trovato un’ambasciatrice che rispecchia intrinsecamente i propri valori - spiega l’azienda sul suo sito -. Gisele Bündchen, icona della moda globale, filantropa ambientale e sostenitrice del benessere, incarna perfettamente i principi promossi da Garnier: un approccio olistico alla bellezza accessibile, la fiducia nel potere della natura potenziata dalla scienza e una dedizione alla sostenibilità. Gisele condivide la visione di Garnier: non si dovrebbe mai scendere a compromessi tra apparire al meglio, sentirsi bene e agire nel rispetto del pianeta.”

Per celebrare la sua nuova Global Ambassador, Garnier presenta “The Signature”, un video che - ispirato alle conversazioni tra la modella e il team del marchio - cattura, con un tocco di ironia, il perfetto allineamento tra testimonial e brand, mettendo alla prova l'efficacia dei prodotti Garnier, la trasparenza degli ingredienti e l'attenzione alla sostenibilità.

“Ho sempre creduto che vedersi belle sia lo specchio di come ci si sente dentro - commenta Gisele Bündchen -. Garnier si impegna a celebrare ogni tipo di bellezza e ad aiutare le donne a sentirsi sicure di sé: ecco perché questa collaborazione mi è sembrata così naturale sin dall’inizio. Sono felice di unire le forze con un brand che non solo è aperto al progresso, ma che si adopera concretamente per fare sempre meglio, per le persone e per il pianeta.”