Pubblicità: il Trentino cerca un'agenzia per le campagne negli Stati Uniti

Ci sarà tempo fino alle ore 10:00 del 12 novembre per presentare le domande di partecipazione al bando di gara aperto da Trentino Sviluppo per affidare i servizi di agenzia di comunicazione sul mercato statunitense.

Il valore stimato dell’appalto al netto dell'Iva è di 1,2 milioni di euro per un contratto di durata triennale. Qui la documentazione di gara.

L’obiettivo della strategia di comunicazione oggetto del brief è incrementare il numero di ospiti statunitensi in Trentino, si legge nel capitolato di gara, raggiungendo 500.000 presenze in tre anni, con una permanenza media di almeno 3-4 notti (almeno). In altri termini, la Provincia conta di raggiungere circa 120.000 arrivi dagli Usa all’anno.

Come? Aumentando la conoscenza del Trentino negli Stati Uniti, rendendo le sue attrazioni, la sua cultura e le sue offerte più familiari e attraenti per il pubblico americano; migliorando la presenza online del Trentino partecipando attivamente alle conversazioni globali, coinvolgendo il pubblico e gestendo efficacemente la propria reputazione online; e sviluppando una communty vivace e coinvolta sul Trentino, implementando strategie efficaci di online community management e raggiungendo le audience più rilevanti, posto le caratteristiche del mercato di riferimento, il budget a disposizione e, ovviamente il posizionamento di Trentino.

Il target guarda in particolare ad appassionati di montagna (focus Dolomiti), neve e sci, pesca, enogastronomia e cultura.

In Italia il Trentino lavora con Ogilvy e Mindshare per le sue campagne pubblicitarie.