Panama vince la gara e diventa la nuova agenzia social di Grimaldi Lines

Dopo una gara tra agenzie, Grimaldi Lines ha scelto Panama come partner strategico e creativo per la comunicazione sui social media. All’agenzia è stato affidato l’incarico di potenziare la presenza della compagnia sui canali Instagram, Facebook, X e TikTok, con sviluppo di content strategy, programmazione editoriale e aggiornamento della visual identity negli spazi social.

Grimaldi Lines è uno dei marchi dedicati al trasporto marittimo del Gruppo Grimaldi. La compagnia offre collegamenti diretti con Spagna, Grecia, Tunisia, Sicilia e Sardegna.

Obiettivo della collaborazione è una strategia multicanale basata sulla produzione di contenuti rilevanti, in grado di intercettare target diversi, rafforzando l’awareness di Grimaldi Lines sui social media e attivando meccaniche drive-to-site per la promozione delle offerte.

“Grimaldi Lines rappresenta una sfida importante per noi”, spiega Danilo Ausiello, managing partner dell’agenzia Panama. “La collaborazione avvicina Panama ad una azienda storica del trasporto marittimo italiano. È motivo di soddisfazione ed entusiasmo per il nostro team. Il cliente ci chiede di coordinare i messaggi con continuità e intelligenza, declinandoli in base alle caratteristiche di ciascun canale e in coerenza con gli obiettivi dell’azienda. Sarà un lavoro appassionante e impegnativo. È il tipo di lavoro che preferiamo”.