Net7 si aggiudica la gara per la comunicazione istituzionale della Regione Toscana

L'agenzia guidata dal ceo Federico Ruberti si è imposta nel bando in raggruppamento temporaneo d'impresa con Open Comunicazione

Net7, in raggruppamento temporaneo d'impresa con Open Comunicazione, si è aggiudicata il bando di Regione Toscana per l’affidamento dei “servizi di ideazione, progettazione, sviluppo creativo e multimediale degli interventi di comunicazione istituzionale della Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), dei programmi comunitari regionali, delle agenzie regionali, degli enti dipendenti e degli enti del servizio sanitario toscano”

Net7 e Open Comunicazione saranno dunque dunque chiami ora a far conoscere ai cittadini le attività, i programmi, le iniziative degli enti regionali e di informarli sulle opportunità e i servizi offerti dalla Regione e dalle altre amministrazioni.

L’incarico quadriennale e riguarda: il riadattamento con integrazioni e/o modifiche del Manuale di immagine coordinata della Giunta regionale e degli enti dipendenti; l’ideazione, progettazione e sviluppo creativo di campagne e azioni di comunicazione comprendente strategia, creatività, stesura redazionale, impaginazione grafica, finalizzazione creativa; la realizzazione di foto con shooting; la proposta di piano media di campagna o azione di comunicazione; il monitoraggio quantitativo delle campagne di comunicazione; lo studio e progettazione di logotipo, compresa la realizzazione del relativo manuale d’uso; la realizzazione di infografiche, video, spot in motion graphic, restyling di video già esistenti, realizzazione di clip; la realizzazione, fino ad esecutivo, di ebook.

“Si tratta per noi di una grande occasione”, afferma Federico Ruberti, Ceo di Net7, “che premia l’ottimo lavoro di squadra svolto in questi anni, e che consente di rafforzarci come gruppo consolidando il nostro comparto dedicato alla xomunicazione”.