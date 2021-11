Maiorana Maggiorino SpA sceglie Proxima per il lancio della nuova insegna Iper la Spesa

Maiorana Maggiorino SpA si è affidato, per via diretta, a Proxima per il posizionamento e il format di comunicazione di Iper la Spesa, il nuovo brand retail (che si affianca all’insegna Emme Più Supermercati) nato con l’obiettivo di rispondere concretamente alle nuove esigenze dei consumatori.

Iper la Spesa si presenta come un nuovo modo di fare la spesa: prezzi da discount uniti all’offerta di grandi marche di cui potersi fidare. È proprio da questo insight che è partita Proxima per la progettazione del format di comunicazione: l’espressione d’uso comune “fidarsi a occhi chiusi” è stata adottata per enfatizzare la forza con cui Iper la Spesa vuole promuovere i suoi valori: spesa di qualità, servizio attento e prezzi bassi tutto l’anno.

Insieme alla strategia di posizionamento e al format di comunicazione, Proxima ha strutturato una campagna digital con un obiettivo chiaro: creare awareness dando al nuovo brand spazi di grande visibilità e copertura sul target di riferimento.

Proxima ha inoltre attivato il drive to store sfruttando al meglio il principale motore di ricerca, in particolare la Search&Maps e la piattaforma Google Display Adv, insieme a tutte le potenzialità di Spotify.