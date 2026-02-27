I Mille Creative Consultancy chiude il 2025 con un fatturato di 13,6 milioni a +23% sul 2024

I Mille Creative Consultancy, agenzia di comunicazione e design del Gruppo TXT e associata a UNA - Aziende della Comunicazione Unite, chiude il 2025 con un fatturato aggregato di 13,6 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto al 2024, confermando un percorso di sviluppo sostenuto.

Nello specifico: I Mille in Italia chiude il 2025 con un fatturato di 9,6 milioni di euro (+29%), sempre in Italia Uasabi realizza un fatturato di 3,3 milioni di euro (+15%), mentre I Mille all’estero (Spagna e Cile) realizza un fatturato di 0,7 milioni di euro, risultato invariato rispetto al 2024.

Il principale driver della crescita è legato alla percentuale di gare assegnate: nel 2025 I Mille ha messo a segno il 52% dei pitch. Oltre ai migliori clienti dell’agenzia (A2A, Barilla, Casio, Edenred, Enel, Itas, Regione Lombardia, Maire, Gruppo Montenegro, Sofidel) si sono aggiunti nomi importanti come Bausch+Lomb, FIS Fabbrica Italiana Sintetici, Imetec, Mutti, Sisal, Gruppo Lazzari, PromoTurismoFVG, Vileda.

Oltre ai nuovi clienti, si sono generate diverse opportunità, soprattutto nel pubblico settore, grazie alle sinergie con alcune società del Gruppo TXT, che nel 2025 ha messo a segno anch’esso fatturato e margini significativi: 394 milioni di euro (+29%) ed Ebitda a 60 milioni di euro (+53%).

“Nonostante il permanere di una situazione geopolitica ed economica instabile, dovuta a dazi e guerre, I Mille è riuscita a consolidare il rapporto con i suoi clienti, alcuni dei quali ormai ‘storici’, e a portarne a bordo di nuovi - dichiara Paolo Pascolo, CEO de I Mille -. Cresciamo in tutti i nostri vertical: Brand Identity, Digital Product, Communication e Influencer Marketing, quest’ultima soprattutto con Uasabi. Il merito è di un team di oltre 130 professionisti capaci e appassionati che, giorno dopo giorno, si stanno sempre più dotando di pratiche che contemplano l’uso di Generative AI per essere più creativi ed efficienti”.