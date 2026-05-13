Hub09 celebra i 170 anni di Cirio Alta Cucina

Hub09, partner di Cirio da oltre 12 anni, firma il system grafico “170 anni di pomodoro italiano” e il restyling speciale di cinque referenze del brand presentate in anteprima al Beer&Food Attraction.

Al centro del progetto per Alta Cucina, la linea dedicata ai professionisti della ristorazione di uno dei marchi più iconici del pomodoro italiano, c’è il logo “170”, concepito come un vero sigillo celebrativo: il numero è racchiuso in un medaglione circolare che esprime la mission del brand, da sempre ispiratore di eccellenza.

La tipografia combina il carattere serif Big Caslon, dalla forte personalità istituzionale, con il sans Museo Sans, più essenziale e moderno, generando un equilibrio tra heritage e contemporaneità perfettamente in linea con il posizionamento premium di Cirio Alta Cucina.

Sui pack il blu istituzionale Cirio viene confermato come colore portante e assume un ruolo ancora più immersivo. L’impatto visivo è ulteriormente rafforzato dall’introduzione di un pattern di pomodori pieni, disegnati come silhouettes essenziali ma riconoscibili, che attraversano le superfici creando ritmo, profondità e una forte riconoscibilità. Il legame con la Federazione Italiana Cuochi che ne riconosce la qualità, è suggellato dalla presenza del logo dedicato.

“Per noi è stato naturale costruire questo progetto partendo dalla storia straordinaria di Cirio e dal rapporto di fiducia che coltiviamo da oltre dodici anni”, commenta Angela Sannicandro, Client Manager HUB09 responsabile del progetto. “Con Owen Walsh, Design Director di Hub09, abbiamo lavorato per tradurre i 170 anni di esperienza di Cirio pomodoro in un linguaggio visivo contemporaneo, immediatamente leggibile per gli chef e distintivo in ogni touchpoint”.

Il lancio dei pack anniversario è solo il primo tassello di un programma di celebrazioni che proseguirà per tutto l’anno anche sui canali social di Cirio Alta Cucina, dove racconteremo con contenuti ad hoc la storia del marchio, l’utilizzo dei prodotti e tutte le iniziative speciali legate ai 170 anni.” L’edizione celebrativa riguarda sei prodotti simbolici della gamma professionale Cirio Alta Cucina, disponibili dalla primavera 2026: Pelati, Datterini Rossi di Puglia, Datterini Gialli in succo, Ciliegini di Puglia, Cuor di pomodoro, Cuor di Pelato

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