Epik: Nicola Lampugnani esce dall'azienda

Dopo due anni di attività con Epik, azienda di comunicazione di cui è stato tra i fondatori, Nicola Lampugnani ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale.

La notizia arriva dopo pochi giorni dall'annuncio dell'acquisizione da parte di Epik di Johannes con la nascita di Epik/Johannes e la nomina di Marco Cremona a Creative Innovation Director di Johannes.

Massimo Costa commenta con queste parole la decisione di Nicola: “Nicola è stato un prezioso partner fin dall’inizio di questo percorso che abbiamo intrapreso insieme e in questa esperienza imprenditoriale nel mondo della comunicazione nel cercare nuove vie e nuovi modi per parlare di marche e prodotti all’insegna dello storytelling. Tutti noi in Epik lo ringraziamo per il supporto, l’energia e la qualità che ha sempre saputo dare in questi due anni alla squadra”.

Dal canto suo Nicola Lampugnani ribadisce: “Ringrazio Massimo e tutti gli amici di Epik che mi hanno permesso di partecipare a questa magica avventura e di avere un’esperienza imprenditoriale per me nuova e affascinante. Ora, ringraziando tutti, ho deciso di partire per una nuova avventura”.