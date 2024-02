Comma3 accoglie Edoardo Negri tra i soci e lancia il nuovo piano di sviluppo

Il 2024 si è aperto con rinnovate ambizioni per l’agenzia digitale Comma3. Forte dell’ingresso come Partner Associato dell’imprenditore Edoardo Negri, il digital hub di Bari fondato 25 ani fa dal Ceo Raffaele Moretti ha infatti varato un nuovo piano di sviluppo che prevede un rafforzamento di competenze, tecnologie e servizi per giocare un ruolo di rilievo sia a livello territoriale, sia sul piano nazionale. Nel frattempo, l’agenzia annuncia l’ingresso nel suo team della Project Manager Debora Ferranti e la vittoria nella gara per la gestione delle attività di digital marketing e Seo del brand Primadonna Collection.

“Da sempre perseguiamo una strategia di sviluppo che ci ha condotto ad azioni di significativo ampliamento dei nostri servizi e prodotti”, commenta il Ceo Raffale Moretti. “Ci siamo preparati alla fase che stiamo vivendo in maniera graduale e determinata, perché solo con la credibilità costruita negli anni possiamo proporci ai clienti come partner per offrire e cercare nuove opportunità di business congiunte. L’ingresso nella nostra compagine azionaria di un socio investitore come Edoardo Negri è un tassello fondamentale del piano di crescita che ci permetterà di raggiungere nuovi obiettivi di fatturato e di progettualità”.

I primi riflessi del nuovo piano di sviluppo riguardano l’ampliamento del gruppo di lavoro di creativi, copywriter, web designer, programmatori, esperti di marketing e social media, che ha già accolto la Project Manager, Debora Ferranti e che, nei prossimi mesi, vedrà l’ingresso di nuovi professionisti. La lunga esperienza di Ferranti nel mondo del marketing e delle vendite digitali (nel suo curriculum ci sono BBJ, Softect, Pbb e altre sigle), contribuisce ai progetti dell’agenzia che sempre più a clienti di tutte le dimensioni che operano sia a livello territoriale sia in Italia e all’estero per accompagnarli nella trasformazione digitale in chiave di marketing e di comunicazione.

Debora Ferranti

Il 2024 di Comma3, inoltre, è iniziato con la vittoria nella gara per la gestione delle attività di digital marketing e Seo del brand Primadonna Collection, retailer di scarpe, calzature, abbigliamento, borse e accessori con oltre 350 negozi nel mondo.

Alle attività della digital agency, che vede nella produzione e nella gestione dei contenuti digitali il suo core business sia per conto terzi sia per le property dell’agenzia, si affiancano due filoni fondamentali per il nuovo piano industriale di Comma3: l’area di ricerca & sviluppo legata all’Intelligenza Artificiale e quella della Formazione. L’agenzia ha creato C3Copy, uno strumento basato su Open AI per la produzione di contenuti, e sta espandendo la sua offerta formativa attraverso partnership con piattaforme edtech e specialisti della formazione aziendale. La formazione continua è ora offerta tramite micro-eventi, in presenza e in streaming, per aiutare gli imprenditori ad adattarsi ai cambiamenti nel marketing digitale e nell'Intelligenza Artificiale.