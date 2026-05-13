Centro Veneto del Mobile conferma la fiducia in Seed per il proprio percorso di crescita digitale

Dopo il primo anno di collaborazione, Centro Veneto del Mobile conferma Seed come partner per le attività di digital marketing, rinnovando un progetto nato con l'obiettivo di rafforzare la presenza online del brand e accompagnarne l'evoluzione digitale.

Attiva sul mercato da oltre trent'anni, con una rete di 20 showroom nel Nord Italia e più di 10.000 clienti serviti, l’azienda aveva ingaggiato Seed nel 2025 per attività di SEO, content strategy, analisi dei dati e ottimizzazione dell'esperienza utente, con l'obiettivo di incrementare la visibilità online e intercettare nuovi segmenti di domanda.

I risultati ottenuti mostrano un quadro molto positivo su tutti i canali su cui c'è stato l'intervento di Seed, soprattutto in un momento storico in cui i siti web hanno perso, in media, circa il 30% del traffico organico rispetto all'anno precedente: solo nell’ultimo trimestre, il traffico unbranded YoY ha toccato +170%, così come le keyword in Top10 aumentate YoY complessivamente del +50%, con picchi del +216% per la sezione Outlet.

Il rinnovo biennale della collaborazione conferma la volontà di potenziare le attività di visibilità online, anche sui motori conversazionali AI-based e tramite Digital PR. Infatti, verrà attivato Sprout, il tool proprietario di Seed, per mappare l’AI Visibility del brand e iniziare a lavorare in ottica GEO.

"Il lavoro svolto insieme ci ha permesso di consolidare la nostra presenza online e di affrontare con maggiore consapevolezza le nuove opportunità offerte dal digital. I risultati ottenuti ci hanno convinto a proseguire il percorso - commenta Isabella Alida Perrera, Responsabile Marketing di Centro Veneto del Mobile - in particolare, crediamo molto nell’ottimizzazione per gli LLM, che perseguiremo grazie al tool proprietario di Seed e alla loro guida strategica innovativa”.

"Il mercato dell'arredamento sta vivendo una forte evoluzione digitale e siamo felici di poter accompagnare Centro Veneto del Mobile in questo percorso di crescita - afferma Pasquale Gangemi, Co-Founder & CEO di Seed -, nonostante i numeri positivi del traffico organico non mostrino la flessione vissuta di recente da altri brand, una buona parte di quel traffico si è spostata sugli LLM e sulle risposte basata sull'AI. Attivando Sprout riusciamo ad analizzare anche quello che per molti marchi risulta ancora invisibile: siamo felici che Centro Veneto del Mobile abbia deciso di essere tra i pionieri dell’AI Visibility”.