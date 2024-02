Blancdenoir vince il bando da 6 milioni di euro per promuovere salumi e vini in Svizzera e UK

L’agenzia di comunicazione Blancdenoir, con sede a Desenzano del Garda, si è aggiudicata la gara per la scelta dell’organismo di esecuzione per il programma “The EU Fab 6 - Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe”, il programma di attività di informazione e promozione il cui obiettivo è valorizzare il settore della salumeria e i vini comunitari di qualità in Svizzera e in Regno Unito.

Il programma partirà da aprile 2024, avrà durata triennale e avrà ad oggetto la promozione dei prodotti di qualità tutelati dal Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna e dagli altri consorzi che partecipano al progetto, ovvero Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio tutela Vini d’Abruzzo, Asciación para la promoción del Vino de Garnacha e ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac.

Blancdenoir dovrà provvedere allo svolgimento delle attività di pubbliche relazioni, sito web, social media advertising, promozione, comunicazione ed eventi.

Il valore totale stimato dell’appalto, secondo quanto si legge sul bando di gara, è pari a 5.974.222,05 euro, Iva esclusa.