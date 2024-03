BBoard rinnova assetto societario e modello operativo: nasce BBoard Services

La società guidata da Massimo Sala specializzata in soluzioni per il field marketing diventa gruppo e riorganizza il business in due unit verticali

Viviamo in un periodo soggetto a cambiamenti rapidissimi, che rendono sempre più complesso intercettare le reali necessità di brand e consumatori. Rimanere competitivi in questo scenario richiede una grande capacità di interpretare e anticipare il cambiamento e per questo motivo non sempre appoggiarsi alla propria “comfort zone” risulta vincente.

In linea con questa vision è iniziato l’anno di BBoard Com, realtà specializzata in soluzioni per il field marketing e per le attivazioni in store. Dopo un 2023 in cui l’azienda ha registrato una crescita del fatturato a doppia cifra e un margine operativo a +20%, il gruppo ora rilancia per il futuro presentando al mercato il nuovo posizionamento strategico: nasce così BBoard Services, che va ad affiancare la storica BBoard Com, andando a creare una nuova struttura aziendale con le due unit che confluiranno entrambe sotto la sigla di Gruppo BBoard.

“BBoard è il nome che abbiamo scelto come diminutivo di Blackboard, la lavagna nera da cui idealmente partiamo per creare un progetto sartoriale a beneficio dei nostri partner e clienti”, spiega Massimo Sala, Ceo di BBoard. “Negli anni alla nostra expertise legata alle attivazioni di field marketing in store si è sempre di più rafforzata la richiesta per servizi inerenti espositori refrigerati destinati alla GDO. Parliamo di un mondo intorno al quale ruotano tanti elementi sui quali possiamo vantare competenze importanti: per questo motivo abbiamo deciso di separare le attività in due business unit, sviluppando per ognuna un’identità e un core business ben definito”

BBoard diventa così la sigla che identifica il gruppo nella sua completezza, mentre BBoard Com e BBoard Services sono a tutti gli effetti le business unit dedicate alle due verticalità dell’azienda.