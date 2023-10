Qapla’ raccoglie 5 milioni di euro per lo sviluppo internazionale. BlackSheep è lead investor

Qapla’, il software che semplifica la gestione delle spedizioni degli ecommerce e massimizza l’esperienza del cliente attraverso la cura del marketing post spedizione, annuncia la chiusura di un round di serie A da 5 milioni di euro.

Attraverso le nuove risorse, la società intende proseguire il processo di internazionalizzazione iniziato tre anni fa continuando la propria espansione sul territorio europeo. L’obiettivo è l’ingresso in nuovi mercati come Germania e Regno Unito e il rafforzamento della propria posizione sul mercato spagnolo, in cui Qaplà è già attiva dal 2020.

L’operazione è stata guidata, in qualità di lead investor, da BlackSheep, il fondo di venture capital verticale europeo specializzato in investimenti nel segmento madtech. Al round hanno partecipato anche CDP Venture Capital SGR attraverso il fondo Acceleratori, il Fondo di Venture Capital gestito da Simest per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il fondo di co-investimento regionale Toscana Next, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR e sottoscritto dalle principali fondazioni di origine bancaria della Regione Toscana per massimizzare gli investimenti in innovazione destinati al territorio. L’operazione è stata coordinata da Giuseppe Arturo in qualità di advisor finanziario, mentre gli aspetti legali sono stati seguiti dallo Studio Chiomenti di Milano, dall’avvocato Lucia Occhiuto e dall’avvocato Davide Di Maio.

L'aumento di capitale si inserisce in un ampio piano di sviluppo a livello internazionale di Qapla’, già avviato con una prima tranche di finanziamenti da 950mila euro ottenuti a novembre 2020. Ad oggi la PMI fiorentina, che conta più di 40 dipendenti dislocati tra la sede italiana e il polo operativo presente sul mercato spagnolo, ha raggiunto una quota di 2 milioni di spedizioni mensili gestite.

Nata nel 2014 da un’idea di Roberto Fumarola e Luca Cassia, professionisti con 20 anni di esperienza nel mondo dell’ecommerce, Qapla’ ha sviluppato una piattaforma all-in-one che semplifica le attività degli ecommerce centralizzando la gestione delle fasi post acquisto, dalla stampa delle etichette, al marketing post spedizione fino alla gestione dei resi. Soluzione scalabile adatta anche agli ecommerce che gestiscono un grande volume di ordini al mese, Qaplà combina la sua anima tech con un approccio human centered che, ponendo al centro il cliente, rende il servizio altamente personalizzabile in funzione delle sue specifiche esigenze.

Roberto Fumarola, Ceo e Co-founder di Qapla’, ha dichiarato: “La chiusura di questo secondo round ci permetterà di continuare ad innovare il mondo dell’ecommerce e di proseguire nel progetto di internazionalizzazione, volto ad affermare e consolidare il nostro modello di business sul mercato europeo. L’espansione sarà inoltre l’occasione per accogliere nuovi professionisti e talenti rafforzando ulteriormente il nostro team. Infine, l’operazione consentirà di continuare quel percorso virtuoso che ci ha permesso nel corso del tempo di fare impresa, coniugando i risultati economici con le performance ambientali. Confidiamo, infatti, nei prossimi anni, di perseguire importanti traguardi che confermano il nostro impegno di responsabilità”.

Umberto Bottesini, Co-Founder e Managing Partner di BlackSheep, ha affermato: “Qapla’ è un esempio di quanto il nostro Paese sappia produrre tecnologia, in particolare soluzioni software innovative in grado di trovare adozione da parte della domanda a livello internazionale, in mercati ad elevata competizione come quelli dell’ecommerce e del digital marketing. Il nostro fondo, grazie a una lunga esperienza nel settore, ha specificamente l’obiettivo di supportare l’innovazione italiana ed europea. Il team di BlackSheep riesce a individuare società meritevoli come Qapla’ e supportarle con una strategia industriale mirata a sviluppare ulteriormente il prodotto per esportarlo e renderlo competitivo sui mercati a livello globale”.