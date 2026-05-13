Foncoop sceglie Mads per il potenziamento della sua presenza digitale

Mads annuncia l'avvio di una partnership biennale con Foncoop, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative e nelle realtà dell’economia sociale e civile, che da 25 anni promuove e sostiene la crescita di lavoratori e imprese rendendo l’accesso alla formazione semplice e qualificato.

“Siamo entusiasti di lavorare con una realtà che ha un impatto diretto riconosciuto sulla crescita delle persone e delle imprese.” afferma Daniele Mastrosimone, Managing Partner di Mads. “La nostra sfida è tradurre una mission istituzionale estremamente potente in una presenza digitale capace di farsi trovare, capire e scegliere. Il respiro biennale della partnership ci consentirà di costruire un ecosistema digitale solido, che possa andare oltre i risultati di breve periodo”.

Il progetto affidato a Mads copre tre aree strategiche principali: posizionamento organico (SEO), campagne di advertising digitale e supporto alla produzione grafica e al design dei materiali di comunicazione. L'obiettivo è rafforzare la visibilità online del Fondo, migliorare l'accessibilità delle informazioni circa avvisi e servizi per le imprese aderenti e potenziali, e garantire coerenza e qualità visiva in tutti i touchpoint comunicativi.

Il progetto si inserisce in una fase di rinnovamento più ampia per Foncoop: il Fondo ha infatti negli ultimi anni avviato un percorso di aggiornamento del proprio posizionamento di mercato, con l'obiettivo di fidelizzare ulteriormente la base associativa e accrescere l'attrattività del Fondo in uno scenario in rapida e continua evoluzione.

“La comunicazione digitale sta diventando sempre di più parte integrante del modo in cui il Fondo dialoga con le imprese aderenti e con quelle che ancora non ci conoscono.” conferma Gianfranco De Simone, Direttore Generale di Foncoop. “Per la gestione di questo importante aspetto abbiamo scelto un partner capace di comprendere la specificità del nostro contesto e di tradurre obiettivi istituzionali in strategie concrete e misurabili.”

L'obiettivo dell’attività è quello di potenziare i touchpoint digitali Foncoop come leva per avvicinare il Fondo alle imprese che intendono valorizzare le proprie competenze interne.