WPP con Nvidia per la creazione di un motore di contenuti pubblicitari digitali alimentato dall'IA

WPP e Nvidia hanno siglato una partnership per la creazione di un motore di contenuti pubblicitari digitali basato su intelligenza artificiale generativa.

Il motore di contenuti a cui stanno lavorando il colosso britannico della pubblicità e l’azienda tecnologica sfrutta Nvidia Omniverse e l’IA per consentire ai team creativi di produrre contenuti pubblicitari di alta qualità in modo più rapido, efficiente e su larga scala, rimanendo allineati con l’identità del brand del cliente.

Il nuovo motore collega in un unico ecosistema strumenti di progettazione 3D, produzione e supply chain creativa, inclusi quelli di Adobe e Getty Images, consentendo agli artisti e ai designer di WPP di integrare la creazione di contenuti 3D con l'intelligenza artificiale generativa. Ciò consente ai clienti di WPP di raggiungere i consumatori in modi altamente personalizzati e coinvolgenti, preservando la qualità, l'accuratezza e la fedeltà all'identità del brand, dei suoi prodotti e della sua immagine.

Il motore di contenuti su cui le due società sono al lavoro è stato svelato dal fondatore e Ceo di Nvidia, Jensen Huang, nel corso del suo discorso di apertura alla manifestazione internazionale Computex 2023: "Le industrie del mondo, compresa l'industria della pubblicità digitale da 700 miliardi di dollari, stanno correndo per realizzare i vantaggi dell'IA", ha detto Huang. "Con Omniverse Cloud e gli strumenti di intelligenza artificiale generativa, WPP offre ai marchi la possibilità di creare e distribuire esperienze di prodotto e contenuti accattivanti a un livello di realismo e scala mai possibile prima".

“L'intelligenza artificiale generativa sta cambiando il mondo del marketing a una velocità incredibile", ha quindi dichiarato Mark Read, Ceo di WPP. "La nostra partnership con Nvidia offre a WPP un vantaggio competitivo unico attraverso una soluzione di intelligenza artificiale che oggi non è disponibile per i clienti in nessun'altra parte del mercato. Questa nuova tecnologia trasformerà il modo in cui i marchi creano contenuti per uso commerciale e consoliderà la posizione di WPP come leader del settore nell'applicazione creativa dell'IA per i migliori brand del mondo".