Tigros punta sul retail media e rafforza la collaborazione con ReStore

Tigros, storica catena di supermercati attiva in Lombardia e Piemonte, rafforza la collaborazione con ReStore, azienda italiana specializzata in soluzioni di retail media. Insieme, portano avanti il progetto di trasformare ogni punto di contatto – online e in negozio – in un’opportunità di comunicazione efficace per i brand.

“Il principale obiettivo di Tigros è offrire ai nostri clienti la miglior esperienza di spesa possibile; l’adozione delle nuove tecnologie ci supporta in questa missione, e aprendo i nostri canali alle aziende creiamo nuove opportunità di comunicazione e sinergie tra i diversi mezzi rispetto ad un target numericamente elevato, ma al tempo stesso eterogeneo e diversificato. ReStore è un partner ideale per la complementarietà delle competenze e la capacità di adattamento alle nostre esigenze di business”, dichiara un portavoce dell'azienda varesina, commentando l'accordo.

Tigros è stata tra i primi retailer in Italia a credere nel potenziale del retail media, iniziando già nel 2020 con la monetizzazione del proprio sito eCommerce con attivazioni legate al trade marketing. Oggi compie un nuovo passo avanti, espandendo questa strategia a tutti i canali a disposizione: digital signage e radio in store, canali digitali istituzionali, app mobile e utilizzo dei dati di prima parte per campagne media al di fuori dell’ecosistema Tigros, come su Connected TV, piattaforme video e siti esterni. Un modello che permette ai brand di dialogare in modo più mirato con i clienti dell'insegna, utilizzando dati profilati per costruire messaggi personalizzati e campagne ad alto impatto, sempre nel rispetto della privacy, come racconta un portavoce di Restore: “Tigros dimostra ancora una volta una visione moderna e lungimirante. È tra i pionieri del retail media in Italia, e insieme stiamo creando un modello che unisce efficacia commerciale, rispetto per il cliente e innovazione tecnologica.”