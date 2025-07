BBBell debutta su TikTok con la miniserie “Vita da Antenna” e una parabola animata come mascotte

Il progetto, pensato per dialogare con le nuove generazioni, combina storytelling, linguaggio pop e creator activation per rendere la tecnologia accessibile e coinvolgente. Il progetto è curato da bDigital, digital agency di Barabino & Partners

Un’antenna prende vita e guarda il mondo dai tetti. È la protagonista di “Vita da Antenna”, il nuovo progetto creativo ideato e gestito da bDigital, digital agency di Barabino & Partners, per BBBell, operatore di telecomunicazioni wireless piemontese e ligure e uno dei maggiori player a livello nazionale.

Un ingresso strategico del brand su TikTok non con un semplice canale corporate, ma con una narrazione seriale pensata per raccontare l’innovazione tecnologica con un linguaggio accessibile, ironico e in sintonia con la Generazione Z.

La protagonista del nuovo canale BBBell (@bbbell_official), è una “mascotte” d’eccezione: una parabola animata che prende vita sui tetti del Piemonte e della Liguria. È lei la voce narrante della miniserie social “Vita da Antenna”, format pensato per dare personalità e storytelling a un oggetto simbolo del brand. Con tono ironico e sguardo curioso, la mascotte osserva le abitudini digitali degli “umani”, spiega come funziona la connettività e accompagna il pubblico alla scoperta dei territori serviti da BBBell.

Accanto a questa narrazione il canale ospiterà anche trend di piattaforma e video meme, declinati sul tema della tecnologia con l’obiettivo principale di rendere accessibile e divertente una materia estremamente tecnica come la connettività e tutti i servizi digitali ad essa collegati.

Parte integrante della strategia è anche l’attivazione di alcuni creator, scelti per affinità con i temi della campagna e per la capacità di raccontare in modo autentico, semplice e creativo i servizi digitali del brand.