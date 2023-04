Programmatic Day 2023, Mint lancia l’ARM: «Per gestire la complessità dell’adv digitale»

Alla crescente complessità che caratterizza il mondo della comunicazione digitale, MINT risponde con l’Advertising Resource Management (ARM), un sistema tecnologico di nuova concezione per la governance, il controllo e la gestione end-to-end dei budget di advertising.

Ne ha parlato al Programmatic Day 2023 Salvatore Internullo, Chief Growth Officer di MINT. «Sappiamo che le piattaforme da utilizzare per il digital advertising sono cresciute in modo esponenziale, diventando migliaia, oggi è davvero difficile poterle gestire e potere allocare nel modo migliore le proprie risorse. L’ARM – ha detto il manager – in pratica fa per l’advertising quello che un ERP fa per il finance, o un CRM fa per i team commerciali e di marketing, cioè consente di controllare con efficacia ed efficienza tutte le proprie ricorse di advertising”. Il tutto con la semplicità e la flessibilità di un modello SaaS.

E’ questa dunque, la strategia con cui la società fondata da Andrea Pezzi, oggi in decisa espansione internazionale con ricavi cresciuti di oltre il 30% nel 2022 , punta a giocare un ruolo sempre più centrale nel mercato offrendo alle aziende (ma anche alle agenzie) la precisione e la semplicità di utilizzo di cui hanno bisogno. «Solo nel 2023 verranno investiti oltre- ha osservato Internullo -, un mercato in cui c’è domanda di controllo e governance. Noi abbiamo iniziato qualche anno fa da azienda italiana, ci stiamo allargando in Germania, Francia, Austria, Svizzera, Inghilterra. Siamo già operativi in Centro e Sud America, e dalla prossima estate saremo negli Stati Uniti».