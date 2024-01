Damien Islam-Frenoy è il nuovo Chief Technology Officer di Teads

Teads nomina Damien Islam-Frenoy Chief Technology Officer. Islam-Frenoy, che riporterà direttamente al Co-Ceo Jeremy Arditi, avrà base a Parigi e si occuperà di guidare l'innovazione e la strategia tecnologica di Teads, l'infrastruttura IT e le partnership tecnologiche strategiche. Forte di 25 anni di esperienza nella realizzazione di software utilizzati su larga scala, algoritmi di ottimizzazione basati sull’AI ed esperienze utente coinvolgenti, Damien porterà in Teads "thought-leadership", in un momento in cui la società sta investendo sull'espansione dell'offerta CTV, sui dati, sull’ottimizzazione creativa e sull’offerta performance, spiega la nota stampa.

Jeremy Arditi, Co-CEO di Teads, ha commentato così l'ingresso del manager: “Damien è in grado di combinare in maniera unica una solida expertise legata all’ingegneria su larga scala con una forte visione sul prodotto e sulla delivery. Sono entusiasta di averlo nel team e della sua capacità di sfruttare la sua vasta esperienza per generare innovazione lato software e hardware: un elemento su cui ci stiamo fortemente concentrando quest’anno, attraverso l’espansione dell’inventory CTV e dell’offerta full-funnel di nuova generazione dedicata a inserzionisti ed editori”.

Islam-Frenoy arriva in Teads dopo un’esperienza in Amazon, dove ha recentemente ricoperto la carica di Director of Global Product Management & Software Engineering ed è stato responsabile del software dedicato al flusso dell’intera logistica di Amazon. Nel suo ruolo ha diretto un team di oltre 200 persone, supervisionando le aree Software Engineering, DevOps, Product Management e Data Science. Islam-Frenoy ha guidato lo sviluppo e l’operatività dei sistemi di back-end, di previsione e dei modelli di ottimizzazione, oltre ad aver costruito user experience aumentate che hanno sfruttato Artificial Intelligence e hardware di nuova generazione. Islam-Frenoy ha trascorso oltre 10 anni in Microsoft, occupando posizioni diverse, tra cui Product, Technology e Sales Enterprise. Islam-Frenoy infine ha ottenuto un Master Degree in Engeneering alla Oxford University.

Islam-Frenoy ha aggiunto: “Sono rimasto profondamente impressionato dall’approccio visionario e strategico attraverso cui Teads prova a risolvere le principali sfide del digital marketing, e sono entusiasta di poter contribuire, grazie al mio ruolo, all’innovazione tecnica dell’azienda nel lungo periodo. Non vedo l’ora di sfruttare le mie conoscenze riguardo al mondo della data science per ottimizzare le performance della nostra ampia customer base e della roadmap, facendo focus sulla thought-leadership nell’intersezione che comprende software, hardware e Artificial Intelligence. Inoltre, mi sento stimolato dall’affiatamento e dalla mentalità orientata alle performance di Teads. Sono impaziente di coltivare e formare ulteriormente questo team di ingegneri altamente preparato nei prossimi anni”.