Seedtag lancia Liz Agent, piattaforma di Agentic AI per ottimizzare il media planning

Seedtag, società attiva a livello globale nel Neuro-Contextual Advertising, annuncia il lancio di Liz Agent, una piattaforma di agentic AI progettata per ottimizzare il media planning e l’attivazione delle campagne per brand e agenzie.

La società spiega nella nota stampa che sfruttando i dati Neuro-Contextual di Seedtag, Liz Agent agisce come un partner strategico end-to-end, offrendo alle campagne maggiore profondità e personalizzazione grazie all’identificazione di insight in tempo reale, mappatura avanzata delle audience e competitor analysis approfondita. Liz Agent consente ai clienti di Seedtag di passare in modo più efficiente dal brief all’azione, semplificando ogni fase del media planning e permettendo un’attivazione immediata delle strategie su tutto l’inventory globale di Seedtag.

Seedtag interpreta in tempo reale segnali di interesse, emozione e intenzione, rendendo il contesto il fondamento del planning e dell’attivazione. Basato sull’engine proprietario di intelligence Neuro-Contextual di Seedtag, Liz Agent agisce ora come un’interfaccia conversazionale strategica per i clienti dell’azienda, unendo ricerca, analisi ed execution in un’unica esperienza integrata. Non si limita a recuperare informazioni: Liz Agent valorizza ogni elemento della campagna, inclusi targeting, creatività e raccomandazioni sull’impostazione del messaggio, per fornire insight contestuali e rilevanti, allineati agli obiettivi specifici di campagna, colmando il divario tra planning e azione.

“Liz Agent rappresenta un importante passo avanti nel modo in cui i nostri clienti possono interagire con l’intelligence di Seedtag e utilizzarla per sviluppare e definire la strategia delle proprie campagne,” dichiara Kartal Goksel, CTO di Seedtag. “L’AI è da sempre parte del nostro DNA. Grazie all’agentic AI, permettiamo ai clienti di pianificare e attivare campagne attraverso una conversazione naturale con Liz, favorendo un media planning più efficace e un'execution più rapida. Liz Agent garantisce che ogni raccomandazione strategica sia supportata dai dati Neuro-Contextual più rilevanti disponibili.”

“Siamo ormai entrati in una nuova era in cui gli agenti rappresentano la principale interfaccia con l’AI”, commenta Giorgio Corradini, Country Manager Italy di Seedtag. “Liz Agent è lo strumento con cui rendiamo disponibile l’AI di Seedtag ai nostri clienti partner, consentendo di interagire con Liz tramite una conversazione naturale. Si tratta di un passo importante nella nostra mission di portare Liz nel mondo, permettendo a brand e agenzie di costruire una pubblicità basata sulla comprensione delle persone, e non sulla loro sorveglianza.”

L'architettura di Liz Agent

Liz Agent si basa su un motore di orchestrazione multi-agent che combina Large Language Models (LLMs) di ultima generazione con dati, strumenti e competenze proprietarie di Seedtag. Questa architettura rende Liz Agent un partner strategico specializzato, fondato su quattro pilastri chiave:

Integrazione diretta con i dati proprietari di Seedtag : tutte le raccomandazioni si basano sull’intelligence Neuro-Contextual esclusiva di Seedtag, e non su una conoscenza AI generica, garantendo suggerimenti costruiti su dati verificati.

: tutte le raccomandazioni si basano sull’intelligence Neuro-Contextual esclusiva di Seedtag, e non su una conoscenza AI generica, garantendo suggerimenti costruiti su dati verificati. Intelligence proattiva : attraverso analisi a livello di network, Liz monitora l’open web e la knowledge base di Seedtag per individuare opportunità proattive, segnali culturali e insight competitivi, trasformando l’intelligence in azione.

: attraverso analisi a livello di network, Liz monitora l’open web e la knowledge base di Seedtag per individuare opportunità proattive, segnali culturali e insight competitivi, trasformando l’intelligence in azione. Interfaccia conversazionale : il layer conversazionale ridefinisce la campaign activation, permettendo ai brand di passare dall’intelligence all’execution tramite una conversazione semplice e naturale.

: il layer conversazionale ridefinisce la campaign activation, permettendo ai brand di passare dall’intelligence all’execution tramite una conversazione semplice e naturale. Dall’insight all’attivazione: le strategie sviluppate attraverso la conversazione possono essere attivate istantaneamente su tutto l’inventory globale di Seedtag.

I clienti Seedtag possono già beneficiare di Liz Agent.