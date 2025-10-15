Valica e Vinòforum: accordo per la raccolta pubblicitaria di un nuovo magazine sul vino

Il Gruppo Valica SpA., realtà attiva nel marketing tecnologico, specializzata in turismo ed enogastronomia e ideatore di format come Borgo diVino in Tour e Fiera dei Sapori d’Italia, annuncia la firma di un accordo strategico con Vinòforum, azienda di riferimento nell’organizzazione di eventi con focus food&wine nonché principale manifestazione fieristica del Centro Sud Italia, che si terrà dal 7 al 13 settembre nella prestigiosa cornice di Piazza di Siena a Roma.

Per l’occasione, Valica e Vinòforum collaboreranno allo sviluppo di un progetto dedicato alla promozione di destinazioni estere e di enti del turismo stranieri. Il format si focalizzerà sul coinvolgimento dei Paesi che utilizzano il vino come leva di valorizzazione culturale e territoriale e che troveranno, nella XXIII edizione di Vinòforum, una vetrina di comunicazione per le loro tradizioni e identità gastronomiche.

La partnership strategica si amplierà anche a livello redazionale, grazie a magazine.vinoforum.it, una piattaforma digitale di cui Valica curerà il lancio, la produzione dei contenuti editoriali e la raccolta pubblicitaria.

Il magazine punta a diventare un ecosistema integrato che connette pubblico digitale e pubblico degli eventi, supportando la conoscenza del mondo del vino e delle eccellenze gastronomiche e ampliando le opportunità di visibilità di brand, aziende e istituzioni.

«Questa partnership con Vinòforum rappresenta un passaggio strategico fondamentale – ha dichiarato Luca Cotichini, Co-Founder e COO, BU Events del gruppo Valica. – L’esclusiva sulla raccolta pubblicitaria e lo sviluppo editoriale del magazine digitale ci consentono di costruire un ecosistema completo, capace di integrare la forza dei nostri asset digitali con l’eccellenza degli eventi fisici. La creazione dell’area internazionale e l’ampliamento dell’offerta editoriale sono sfide che affrontiamo con entusiasmo, certi del valore delle eccellenze enogastronomiche come ambasciatore culturale dei territori».

«Da sempre l’obiettivo di Vinòforum è quello di creare collaborazioni che possano apportare valore, in termini di business e comunicazione, al mondo wine&food – ha aggiunto Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – Per questo siamo felici di inaugurare la partnership con Valica, un gruppo leader nel settore editoriale digitale, che lavorerà al lancio del primo magazine online a firma Vinòforum oltre che alla creazione di contenuti internazionali all’interno dell’edizione 2026 a Piazza di Siena».