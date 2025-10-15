Trentino Marketing e Rai Pubblicità insieme per un branded content

Andrà in onda sabato 25 ottobre, alle ore 11.25 su Rai 1, “La Valle Incantata”, la nuova puntata della trasmissione “Linea Verde Trentino”, condotta da Lino Zani e Giulia Capocchi. Realizzato in collaborazione con Trentino Marketing in collaborazione Rai Pubblicità, il programma rappresenta un esempio di branded content televisivo pensato per coniugare all’interno del racconto editoriale la valorizzazione del territorio, attraverso le storie e le testimonianze di chi lo vive ogni giorno.

Protagonista della puntata è la Valle dei Mòcheni, luogo sospeso nel tempo dove tradizione e innovazione convivono armoniosamente. Qui, tra gli scenari di Palù del Fersina, antiche miniere, masi in pietra e legno, e la lingua mòchena ancora viva, il racconto televisivo mette in luce la ricchezza culturale e umana di una comunità che custodisce e rinnova le proprie radici. Lino Zani guiderà il pubblico alla scoperta delle tracce storiche e letterarie di questo territorio, mentre Giulia Capocchi darà voce ai giovani che scelgono di costruire il proprio futuro restando in Trentino, coniugando passione, sostenibilità e innovazione.

“Linea Verde Trentino - La Valle Incantata” è un progetto realizzato in collaborazione con Trentino Marketing su incarico della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del progetto denominato "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi" nell’ambito del PNRR finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU. La puntata è stata realizzata grazie alla collaborazione della Provincia Autonoma di Trento, APT Valsugana Lagorai, Comune di Palù, Istituto Culturale Mòcheno, Pro Loco di Palù del Fersina.