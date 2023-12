Torna Masterchef Italia: tante novità e il pieno di sponsor per la tredicesima edizione

Appuntamento il 14 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming su Now

Il 14 dicembre torna Masterchef Italia, in esclusiva su Sky e in streaming su Now: anche quest’anno aspiranti chef provenienti da tutta Italia (e non solo) si candidano ad entrare nella Masterclass di MasterChef Italia, guidata dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

In palio, per il vincitore, 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Per l'edizione numero 13 sono numerosi gli sponsor che hanno deciso di legarsi alla trasmissione. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy hanno portato a bordo: Whirlpool – Hotpoint, Finish, Amadori, Regina asciugamani, Duchessa Lia, Mutti, Acqua Minerale San Benedetto, Olio Filippo Berio, Molino Spadoni, Pizzoli, Melinda, Ubena spezie, Zwilling Ballarini Italia, Siggi, De’Longhi, Kenwood, Rustichella D’Abruzzo, Kerrygold, Eurovo, Mazzetti l'Originale, Rizzoli Emanuelli, Fungo Italiano Certificato, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Riserva San Massimo. RTL 102.5 è media partner del programma.

Quella che sta iniziando sarà una stagione ricca di novità. Ma anche una stagione speciale: il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy

festeggerà infatti un traguardo storico, quello dei 300 episodi della versione italiana (nel mondo sono state prodotte più di 500 edizioni dal reboot nel 2005, in 67 versioni locali - che diventeranno 70 nel 2024 con il debutto in 3 nuovi paesi - con oltre 300 milioni di spettatori e più di 10mila episodi in onda, senza dimenticare che nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format tv culinario più di successo al mondo”). Questo traguardo sarà celebrato in un episodio speciale, atteso per fine gennaio, in cui la sfida della Masterclass scorrerà in parallelo con il festeggiamento per questo straordinario compleanno.

Le novità di stagione si inseriscono nel meccanismo della gara di quest’anno. Come da tradizione, si partirà con i Live Cooking, a cui da quest'anno parteciperà anche un “giudice ombra”, una persona misteriosa che avrà il compito di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione. Una volta assegnati tutti e 20 i grembiuli bianchi, i tre chef apriranno ufficialmente la sfida della Masterclass. Avrà inizio in quel momento un percorso che si svilupperà secondo il classico e rodatissimo meccanismo, nel quale quest’anno però saranno inserite alcune novità.

In particolare, occorrerà prestare molta attenzione alle sempre più enigmatiche Mystery Box che, a seconda delle idee dei giudici e dei meccanismi creati da loro, potranno essere preziosissime o rischiosissime, ma anche rivelarsi dei clamorosi bluff. E ancora: in diverse occasioni, nel corso della stagione, si ripresenterà lo Stress Test, la prova durante la quale i concorrenti dovranno controllare con cura e precisione sia il proprio piatto sia le lancette dell’orologio; torneranno quindi gli Invention Test, i Pressure Test e gli Skill Test. Tornano, inoltre, anche le prove in esterna.

Tra gli ospiti, l'ex giudice Joe Bastianich, Iginio Massari, Alex Atala, Chiara Pavan e molti altri ancora.

Si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Da anni, ormai, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo sono di natura compostabile ed ecosostenibile, e collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano.

Sin dallo scorso anno, inoltre, perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas.

Da venerdì 22 dicembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 19.35, torna anche il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, in cui chef e aspiranti chef parlano di food e realizzano ricette dal tema ogni volta diverso.

Infine, da inizio dicembre nei principali negozi flagship Sky di tutta Italia sono in vendita alcuni dei prodotti che hanno contribuito a rendere un cult lo show, a partire da quello forse più identificativo e di culto per gli appassionati, il grembiule ufficiale, disponibile nelle varie declinazioni.