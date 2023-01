Serially, la piattaforma di streaming approda sulle smart tv di LG

Il 2023 di Serially inizia con lo sbarco su smart tv LG: chiunque ne sia in possesso avrà, infatti, la possibilità di scaricare l’applicazione della piattaforma italiana di streaming completamente gratuita.

Tutti gli utenti che hanno a disposizione i televisori LG dotati di sistema WebOS prodotti dal 2017 in poi, potranno accedere gratuitamente alla programmazione della piattaforma di video on demand. "Le serie tv sono provenienti da tutto il mondo, sottotitolate e/o doppiate in italiano" informa l'azienda in una nota.

Il servizio di Serially, piattaforma realizzata da iXMedia, startup innovativa fondata nel 2019 che opera nel settore dell’intrattenimento audiovisivo proponendo contenuti digitali esclusivi e soluzioni tecnologiche avanzate per l’industria del doppiaggio, è fruibile sul sito ufficiale e su device mobili attraverso l’app disponibile per iOS/iPadOS e Android, su SmartTV grazie a Android TV, Apple TV, LG TV e Samsung TV (disponibile su diversi modelli delle seguenti marche: Sony, TCL, Philips, Hisense, Nokia, Sharp, Metz, Xiaomi, Panasonic, Thomson, Telefunken).