SEIF (Il Fatto Quotidiano): nel primo semestre la pubblicità cresce del 6,6% a 1,47 milioni di euro

Società Editoriale Il Fatto (SEIF) ha pubblicato i dati di bilancio del primo semestre 2025 che evidenziano una crescita del business pubblicitario del 6,6% a quota 1,47 milioni di euro. La raccolta pubblicitaria del quotidiano si attesta a 330mila euro, mentre quella web raggiunge 1,14 milioni di euro. I ricavi complessivi rimangono pressoché invariati e sono appena superiori ai 18 milioni di euro, mentre l’EBITDA è in calo ed è pari 1,04 milioni di euro. Il risultato netto è negativo per 1,6 milioni di euro.

Cinzia Monteverdi, Presidente e Amministratore Delegato di SEIF, ha dichiarato: “L’andamento del primo semestre del 2025 dimostra che - anche in un contesto dell’editoria complesso - permane l’apprezzamento del mercato per i nostri prodotti. I primi sei mesi dell’anno ci hanno visti concentrati nella prosecuzione del nostro programma di investimenti per l’innovazione tecnologica e nello sviluppo dei nuovi prodotti digitali, sforzo che deve continuare vista la velocità di cambiamento del mondo dell’informazione in particolare la crisi delle edicole. L’andamento dei ricavi digitali registra un continuo aumento che ci aspettiamo dia risultati molto più evidenti nel secondo semestre”.

I ricavi del Settore Editoria hanno registrato complessivamente un decremento del 7,9% rispetto al periodo chiuso al 30 giugno 2024. Pari a 11,2 milioni di euro, derivano principalmente dalle vendite in edicola del quotidiano (6,3 milioni), dalle vendite del magazine mensile MillenniuM (160mila euro), dalle vendite dei libri Paper First nei canali edicola e libreria (900mila euro) e dagli abbonamenti ai prodotti editoriali e ai contenuti digitali (3,8 milioni). In questa linea di business, le vendite mostrano un calo delle copie in edicola, compensato dall’aumento degli abbonamenti digitali. Tuttavia, poiché il prezzo della versione digitale è inferiore a quello della copia cartacea, nonostante una crescita complessiva del 4% delle copie vendute, i ricavi risultano comunque inferiori rispetto al periodo di confronto.

I ricavi del settore Media Content ammontano a complessivi 2,5 milioni di euro, con un incremento del 34,2% rispetto al primo semestre 2024. Nel dettaglio, nel primo semestre 2025 essi derivano dallo sfruttamento dei contenuti televisivi (1,8 milioni), dalle vendite di spettacoli teatrali ed eventi (500mila euro) e dagli abbonamenti all’app TVLOFT (200mila euro).

Per il secondo semestre 2025, SEIF si aspetta "un miglioramento di tutte le linee con un chiaro segnale di tutte le componenti caratterizzanti la diversificazione rispetto al tradizionale publishing con un incremento delle vendite derivanti dai corsi di formazione on-line, un aumento degli abbonamenti digitali in funzione delle campagne pianificate".