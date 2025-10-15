Phoenix Capital acquisisce Il Broker: nasce un nuovo polo editoriale per insurance e finanza

L’operazione punta a valorizzare la piattaforma mantenendone identità e autonomia, avviando al contempo un percorso di sviluppo fatto di nuovi contenuti, restyling grafico e format specialistici

Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo annuncia l’acquisizione del 100% delle quote de Il Broker.it srl, società che edita Il Broker - www.ilbroker.it, progetto editoriale per il mondo dell’intermediazione assicurativa e, più in generale, per gli operatori dei settori insurance, financial services e asset management. L’operazione, si legge nella nota stampa, si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento di Phoenix Group, polo integrato di consulenza, corporate finance, innovazione e servizi operativi, attivo dal 2008 al fianco di istituzioni finanziarie, assicurazioni, operatori dei pagamenti e imprese industriali, con una presenza strutturata in Italia, Europa e Stati Uniti.

«Con l’ingresso de Il Broker nel Gruppo Phoenix investiamo in contenuti, relazioni e conoscenza. Vogliamo rafforzarne il ruolo di riferimento per il mondo assicurativo e finanziario, accompagnandone nel tempo un’evoluzione coerente verso l’economia reale, creando un ponte strutturato tra finanza, industria e innovazione», spiega Giulio Fezzi, Presidente di Phoenix Group.

«Ho fondato Il Broker come Blog nel 2013 per portare innovazione e tecnologia nella comunicazione e nell’informazione del settore assicurativo, progetto editoriale che è cresciuto con numeri significativi. Sono orgoglioso che oggi Il Broker passi nelle mani di Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo, certo che il suo presidente Giulio Fezzi e la sua squadra possano valorizzarlo con professionalità, rigore e altrettanta passione», è il commento di Mirko Odepemko, Manager assicurativo, founder e già Ceo della società Il Broker.it srl.

L’ingresso de Il Broker nel perimetro di Phoenix Capital consentirà di rafforzarne ulteriormente il posizionamento della piattaforma editoriale, preservandone l’identità, l’autonomia editoriale e il forte legame con la community professionale di riferimento. Nel nuovo assetto, il coordinamento del progetto editoriale è affidato a Silvia Fazzini, giornalista pubblicista, professionista della comunicazione e attuale Responsabile della Comunicazione di Phoenix Capital.

«Raccogliamo un patrimonio specialistico importante che andremo a valorizzare disegnandone, al contempo, un nuovo sviluppo in termini di restyling grafico e di contenuti, lavorando a nuovi format, rubriche e approfondimenti specialistici. Mantenendo limpido il dialogo costante con il lettore, gli autori e le comunità professionali di riferimento», sottolinea Silvia Fazzini, coordinatrice del progetto editoriale IlBroker.

Forte di un comitato di redazione specialistico di prossima composizione e di un’evoluzione nel restyling grafico e nella struttura dei contenuti, la nomina si inserisce in un percorso di continuità e rafforzamento della linea editoriale, con l’obiettivo di coniugare rigore giornalistico, competenza tecnica e capacità di lettura strategica dei mercati assicurativi e finanziari. Grazie all’integrazione con le competenze e il network del Gruppo Phoenix, Il Broker potrà inoltre beneficiare di nuove sinergie in termini di contenuti, accesso a competenze specialistiche, relazioni istituzionali e capacità di analisi su temi strategici per il settore, quali regolamentazione, innovazione tecnologica, governance, sostenibilità e sviluppo dei modelli distributivi.

L’operazione consentirà inoltre di valorizzare IlBroker.it come punto di accesso all’ecosistema Phoenix per lettori, partner e stakeholder, anche attraverso analisi di mercato e studi tematici; osservatori dedicati a fintech, insurtech e regtech; approfondimenti su operazioni di M&A, partnership strategiche e sviluppo industriale; contenuti su compliance, ESG e sostenibilità applicata. Phoenix negli Stati Uniti e in Europa permetterà di rafforzare la dimensione internazionale del progetto editoriale, offrendo una lettura sempre più comparata delle evoluzioni dei mercati assicurativi e finanziari e del loro dialogo con l’innovazione, i capital markets e l’economia reale.

Contestualmente, spiega il gruppo, il progetto potrà evolvere progressivamente verso un hub editoriale e relazionale multi-settoriale, capace di intercettare e raccontare le dinamiche di trasformazione non solo del mondo assicurativo e finanziario, ma anche di comparti chiave dell’economia reale, fortemente interconnessi con tali mercati. Nel medio periodo, l’integrazione della piattaforma Il Broker potrà inoltre favorire lo sviluppo di iniziative complementari, tra cui servizi di supporto al recruiting e allo sviluppo dei talenti; programmi di formazione

specialistica, tradizionale e digitale; attività di ricerca, studi e osservatori verticali e progetti di innovazione applicata e open innovation, in connessione con le diverse business unit del Gruppo Phoenix.