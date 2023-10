NEM: Giuseppe Cerbone amministratore delegato, Paolo Possamai direttore editoriale

Il consiglio di amministrazione di Nord Est Multimedia, riunito in preparazione del closing dell’acquisizione da Gedi dei sei quotidiani di Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha deliberato la nomina in Cda di Giuseppe Cerbone, in qualità di amministratore delegato, e di Paolo Possamai, direttore editoriale.

Nord Est Multimedia (NEM) è una società di nuova costituzione, formata da una quindicina delle principali famiglie imprenditoriali esponenti del Triveneto e presieduta da Enrico Marchi.

Cerbone ha maturato una lunga esperienza nei gruppi editoriali, fra cui due mandati come amministratore delegato del Gruppo 24 Ore e, per altrettanti mandati, ha guidato l'Ansa con la stessa carica. Paolo Possamai, già inviato speciale per i giornali locali del gruppo Espresso, nel corso degli ultimi 20 anni è stato, tra l’altro, direttore del Piccolo, del Mattino di Padova, della Tribuna di Treviso, della Nuova Venezia, del Corriere delle Alpi (Belluno), di NordestEconomia; si tratta delle stesse testate che, unitamente al Messaggero Veneto di Udine, passeranno da Gedi a NEM.

L'accordo sottoscritto tra Gruppo Gedi e Nord Est Multimedia riguarda la vendita a quest’ultima dei quotidiani Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre, Il Corriere delle Alpi, Il Messaggero Veneto, Il Piccolo di Trieste e della testata online Nordest Economia (con il perfezionamento della cessione previsto entro il mese di ottobre), nonché delle attività di raccolta pubblicitaria (in questo caso entro il primo semestre del 2024).