Mondadori Digital, Santagata: «Business in crescita grazie al nostro portafoglio diversificato»

L'andamento di Mondadori Digital resta positivo, anche se il mercato sta attraversando una fase più selettiva e presenta dinamiche differenti a seconda dei segmenti. È questa la fotografia tracciata da Andrea Santagata, amministratore delegato della società di Gruppo Mondadori, intervistato a margine della presentazione della McChicken Creation Dolce Vita Edition, l'ottava edizione del progetto firmato da McDonald's con la collaborazione di GialloZafferano (leggi qui).

«Dopo le performance positive del primo semestre, Mondadori Digital continua a registrare risultati in crescita. Il quadro, tuttavia, non è omogeneo. Alcune cose funzionano molto bene, altre soffrono un po' di più», osserva Santagata. Tra le aree più dinamiche ci sono social, creator e iniziative speciali, mentre maggiore pressione si registra sull'advertising, «soprattutto per i cali di traffico che stiamo riscontrando alla lune dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulla search». La diversificazione del portafoglio consente però a Mondadori Digital di compensare le difficoltà di alcuni comparti. «Avendo un bilanciamento di prodotti molto particolare, complessivamente il mix sta andando bene», conferma Santagata. «Un equilibrio importante in un mercato che sta diventando più selettivo sulla scelta di cosa valorizzare».

Per il prosieguo dell'esercizio, la previsione rimane positiva. «Visto come siamo andati nei primi sei mesi, questo è un anno in cui cerchiamo molto di più di fare il nostro. Poi molto dipende dal mercato». Restano infatti alcune incognite legate allo scenario internazionale, all'inflazione e ai consumi. «C'è ancora abbastanza tensione per gli effetti internazionali e quindi sull'inflazione e sui consumi. Però, ad oggi, nella realtà, si è sentito un po' meno. Ad oggi prevediamo dunque di chiudere l’anno con il segno più».

Sul fronte delle acquisizioni, Mondadori Digital continua a valutare opportunità. «Non abbiamo operazioni da annunciare domani, però stiamo guardando vari dossier».

L’espansione internazionale di GialloZafferano è uno dei progetti di sviluppo su cui sta investendo il gruppo. Dopo la messa a punto in Italia dell'app dedicata ai ristoranti, il progetto digitale guarda ora agli Stati Uniti, con un primo focus su New York. «A fine anno lanceremo una guida dei ristoranti, che sarà anche cartacea. Iniziamo dagli oltre 500 ristoranti italiani a New York, con l'obiettivo di costruire progressivamente un legame con la ristorazione italiana negli Usa, a tutti gli effetti un importante canale di comunicazione per i brand italiani», racconta Santagata.

Sul fronte degli eventi, Santagata segnala il successo crescente di Mypersonaltrainer Days, che ogni anno supera le 20mila presenze. «Ledizione 2026, in programma il 19 e 20 settembre, ha registrato il sold out delle iscrizioni». A ottobre, invece, tornano a Milano gli Archiproducts Design Awards, appuntamento sempre più rilevante per il mondo del design. «Partecipano centinaia di aziende e ci sono oltre mille persone. È un evento incredibile», conclude Santagata.