MFE Advertising riorganizza leadership e team in Italia e Germania

MFE Advertising, la concessionaria internazionale di MFE, Media For Europe, il primo broadcaster privato in Europa con una raccolta pubblicitaria complessiva di oltre 5 miliardi di euro, annuncia importanti novità sia a livello di headquarter sia nei principali paesi in cui opera.

Entro la fine dell’anno, Publieurope, di cui Michele Giraudo è Ceo e Stefano Sala Chairman, sarà integrata all’interno di MFE ADV. Questo passaggio strategico rafforza lo sviluppo internazionale del gruppo, centralizzando in MFE ADV funzioni chiave come digital, marketing/operations e coordinamento dei grandi clienti internazionali e delle centrali media. A guidare queste aree saranno Paola Colombo, Chief Digital Officer, Matteo Cardani, Chief Marketing Officer, e Michele Giraudo, Chief Revenue Officer.

Dal 1° gennaio 2026, MFE ADV coordinerà sei concessionarie con oltre 1500 professionisti, presenti a Milano, Madrid, Monaco di Baviera, Londra e Parigi, coprendo oltre 10 paesi europei e raggiungendo circa 300 milioni di cittadini. Dopo la Spagna, dove nel 2023 la guida di Publiespaña è stata affidata a Davide Mondo come Amministratore Delegato, con Stefano Sala Presidente Esecutivo, è ora il momento di Germania e Italia. Dopo oltre vent’anni di carriera nel Gruppo, Nicola Lussana, attuale Direttore Generale Linea Agenzie di Publitalia ’80 e Amministratore Delegato di Mediamond, assume il nuovo ruolo internazionale di Amministratore Delegato di Seven.One Media, la concessionaria pubblicitaria del gruppo ProSiebenSat.1 con sede a Monaco di Baviera.

“La comprovata esperienza di Nicola nel mercato italiano ci permetterà di implementare il modello cross-mediale in modo rapido ed efficiente anche nell’area DACH. A Nicola va il mio più caloroso in bocca al lupo per questa nuova sfida, con la certezza di avere al nostro fianco nello sviluppo internazionale di MFE Advertising un professionista di grande valore, un collega stimato e un caro amico”, dichiara Stefano Sala.

“Sono onorato di questa importante nomina e responsabilità, e ringrazio Stefano per la fiducia accordatami. L’area DACH rappresenta un tassello chiave nella strategia internazionale del Gruppo: l’obiettivo è posizionarci in Germania, Austria e Svizzera come partner di riferimento per clienti e centri media, per massimizzare l’impatto delle campagne pubblicitarie e rispondere efficacemente a tutte le loro esigenze di comunicazione”, commenta Nicola Lussana,

Nuovo assetto in Italia per Publitalia ’80 e Mediamond

Cambiamenti organizzativi riguardano anche Publitalia ’80, con Stefano Sala che mantiene le cariche di Presidente e Amministratore Delegato, mentre Matteo Sordo, già Direttore Generale Linea Clienti, assume il ruolo di Amministratore Delegato Commerciale, aggiungendo questo incarico a quello di Amministratore Delegato di Digitalia ’08 e Vicepresidente di Mediamond, con Stefano Sala Presidente di entrambe le società.

“Sono molto contento della crescita professionale di Matteo, un professionista esemplare e un grande amico di lunga data”, commenta Stefano Sala. “La sua profonda conoscenza delle dinamiche del mercato, la sua dedizione al lavoro e la sua visione strategica del business saranno elementi fondamentali per il continuo successo della concessionaria”.

“È un onore poter ricoprire questo nuovo incarico”, dichiara Matteo Sordo. “Ringrazio Stefano e accolgo questa sfida con grande senso di responsabilità e consapevolezza. La mia esperienza in Publitalia ’80 mi ha confermato quanto questa concessionaria sia all’avanguardia, capace di rinnovarsi e di evolvere in linea con le nuove esigenze del mercato. In questa nuova fase, la crescente contaminazione internazionale ci permetterà di compiere un ulteriore passo in avanti”,

In Italia, Maurizio Conzato e Gianluca Proietti, già Vicedirettori Generali Linea Agenzie, assumono entrambi la carica di Direttore Generale Linea Agenzie, riportando direttamente a Matteo Sordo.

“Figure centrali all’interno della struttura di Publitalia ’80, Maurizio e Gianluca, manager di primo piano, hanno saputo costruire relazioni forti e durature con il mercato ed è quindi una conseguenza naturale che ognuno di loro diventi, per la parte dei Centri Media affidata alla loro responsabilità, il primo referente di Publitalia ’80”, dice sempre Stefano Sala. “A loro i miei complimenti e il mio più grande in bocca al lupo per il nuovo importante incarico”.

Inoltre, dopo la già annunciata Direzione Generale Sales Marketing & Integrated Media Solutions affidata a Roberto Binaghi, ex Presidente e Amministratore Delegato di Mindshare in Italia, ci sono novità anche lato clienti per Publitalia 80 con cinque nuove direzioni generali:

Gianluigi Pezzi e Silvio Corbi assumono la carica di Direttore Generale Clienti Lombardia.

In Lazio, Egidio Pardini e Fabrizio Lolli diventano rispettivamente Direttore Generale Clienti Istituzionali e Direttore Generale Lazio.

Renzo Giampaolo, ex Vicedirettore Clienti Lombardia, è nominato Direttore Generale Aree Esterne.

Francesco Busdraghi, ex Vicedirettore Generale Brand On Solutions, assume la carica di Direttore Generale Video Production & Branded Content.

Per quanto riguarda Mediamond, Giorgio Galantis lascia il ruolo di Vicedirettore Generale Clienti di Publitalia ’80 e subentra a Nicola Lussana come Amministratore Delegato di Mediamond. A Giorgio Galantis riporteranno il Direttore Generale Digital, Ruggero Rotta, e il Direttore Commerciale DOOH, Filippo Quattrocchi. “Con l’incarico di Giorgio si completa la nuova struttura strategica in Italia”, conclude Stefano Sala. “La sua profonda conoscenza del mondo digital contribuirà a rafforzare la leadership della concessionaria e a supportare il suo percorso di crescita di fronte alle sfide future del mercato”.

“Dopo quasi cinque anni in Publitalia ’80, il ritorno al mezzo digitale rappresenta per me un passaggio stimolante”, dichiara Giorgio Galantis. “Aver potuto vivere il business da una prospettiva diversa mi permette di tornare al digital con una visione ancora più ampia e realmente cross-mediale. Ringrazio Stefano per questa opportunità e per il percorso che mi ha permesso di raggiungere questo nuovo traguardo. Il digitale è un ambito strategico per la crescita del Gruppo e il mio impegno sarà quello di valorizzare al meglio le competenze e le sinergie esistenti”.