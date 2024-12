Media-One acquisisce la concessione pubblicitaria esclusiva dell'Aeroporto di Catania

Media-One, società specializzata nel settore dell'Out-Of-Home (OOH) e del Digital-Out-Of-Home (DOOH), ha annunciato l'acquisizione della concessione pubblicitaria esclusiva dell'Aeroporto di Catania nonché della gestione ed implementazione dei suoi impianti pubblicitari digitali e statici.

Un traguardo che "segna un passo fondamentale nella strategia di espansione nazionale di Media-One nel settore transit media - spiega la società in una nota -, confermando il suo impegno nel ridefinire il dialogo tra brand e pubblico in un contesto in continua evoluzione."

L'Aeroporto di Catania, uno dei principali hub del traffico aereo del Sud Italia, con milioni di passeggeri in transito ogni anno, rappresenta una grande opportunità per valorizzare l'interazione tra i viaggiatori e il mondo pubblicitario. Media-One è pronta a trasformare questi spazi in punti di connessione dinamici tra i brand e un pubblico diversificato e internazionale grazie all'impiego di avanzate tecnologie digitali e a soluzioni creative su misura.

L’effettiva gestione e vendita degli spazi pubblicitari è operativa dal 1° novembre 2024, data in cui Media One ha avviato le operazioni di trasformazione degli impianti pubblicitari e l’implementazione digitale, migliorando l’interazione visiva e l’efficacia delle campagne pubblicitarie. La vendita degli spazi pubblicitari avviene in partnership con Alessi Pubblicità, agenzia di pianificazione pubblicitaria attiva in Sicilia, Calabria e Sardegna.

"La strategia integrata di OOH e DOOH garantirà una forte visibilità e un impatto duraturo, mantenendo al contempo un forte rispetto per l'ambiente e la cultura locali. Importante inoltre è anche il contributo per l’economia locale, poiché Media-One si impegna a collaborare con partner regionali oltre che a creare opportunità di lavoro sul territorio", si legge nella nota.

Il lancio del nuovo progetto avviene con l’esposizione dei contenuti digitali realizzati da Fabiola Sangineto, visual artist site-specific.

"Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con l'Aeroporto di Catania - commenta Riccardo Parigi, CEO di Media-One -. Questo accordo testimonia la nostra capacità di innovare e di adattarci a scenari mutevoli. Tale traguardo è il risultato del nostro impegno costante per l'innovazione e la qualità nel settore della pubblicità. Non vediamo l'ora di mostrare la nostra expertise nel digitale e nella comunicazione interattiva, in un contesto prestigioso come l'Aeroporto di Catania, creando un ambiente pubblicitario all'avanguardia e migliorando l'esperienza di viaggio per milioni di persone."