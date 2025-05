Le Nazionali di calcio tingono di azzurro l’estate della Rai: l’offerta commerciale per i brand

Per la Nazionale di Luciano Spalletti è tempo di rimettersi in marcia verso i Mondiali del 2026: otto match di qualificazione tra giugno e novembre per tornare, dopo due edizioni d’assenza, tra le 16 squadre europee che voleranno al torneo. Il cammino inizierà il 6 giugno contro la Norvegia, per poi proseguire il 9 giugno con la sfida casalinga contro la Moldavia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva su Rai 1, con calcio d’inizio alle 20:45 e con un ampio progetto editoriale: collegamenti dallo studio a bordo campo con Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni e la telecronaca affidata alle voci del calcio azzurro Alberto Rimedio e Lele Adani. Tra i due match azzurri, l’8 giugno alle ore 21:00 su Rai 2, spazio alla finale della Uefa Nations League, con protagoniste le vincenti tra Germania–Portogallo e Spagna–Francia.

L’estate azzurra continuerà con l’Europeo Under 21, in programma dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. Rai trasmetterà 13 match, tra cui tutte le gare dell’Italia, in diretta prime time su Rai 2, con possibile passaggio su Rai 1 in caso di accesso alla fase finale. Anche qui un progetto editoriale di qualità, con studio a bordo campo guidato da Simona Rolandi, Andrea Stramaccioni e Antonio Di Gennaro, telecronaca di Luca De Capitani e Katia Serra, e Francesco Rocchi in collegamento dal bordo campo.

A luglio, spazio al grande calcio femminile: la Nazionale italiana scenderà in campo per i prossimi Europei, in programma dal 2 al 27 luglio in Svizzera. Rai ha acquisito i diritti per i 19 match in diretta, comprese tutte le partite delle Azzurre, in chiaro su Rai 2, con possibile promozione su Rai 1 in caso di accesso alla fase finale. Una copertura completa, con collegamenti pre e post-partita insieme a Simona Rolandi, la telecronaca di Tiziana Alla e Katia Serra, e Sara Meini a raccogliere le emozioni da bordo campo.

Gli ascolti del calcio azzurro sulla Rai e l'offerta di Rai Pubblicità

La nazionale italiana, si legge nella nota di Rai Pubblicità, si conferma un potente driver di ascolti total video. Le partite di play off per la finale di Nations League contro la Germania hanno totalizzato un ascolto total video pari a 8 milioni di utenti, con alte percentuali di apporto incrementale sul target giovani grazie allo streaming live. Anche la Nazionale Under 21 e la Nazionale Femminile, durante le grandi manifestazioni estive, hanno dimostrato un forte potenziale di engagement: nelle fasi finali, riescono a catalizzare l’attenzione di oltre 5 milioni di spettatori, confermandosi appuntamenti di grande richiamo e valore editoriale.

L’offerta commerciale per le partite di qualificazione messa a punto da Rai Pubblicità prevede la vendita a CPM cross-mediale sui formati più qualitativi, mentre per la tabellare la vendita verticale. Su tutti i formati è prevista una promozione del 10% per l’acquisto combinato dei due incontri di giugno. Per la finale di Uefa Nations League, così come per i Campionati Europei Under 21 e Femminili, la politica prevede l’acquisto dell’intero evento sulla tv lineare, con una vendita in SOV per la copertura digital, riservata a un massimo di quattro clienti per ciascun evento, a garanzia di esclusività e qualità. Infine, per l’acquisto dell’intera offerta calcio da giugno a luglio (che comprende 8 settimane di programmazione e un totale di 35 partite) è previsto un ulteriore saving del 10%, a garanzia della più ampia copertura sportiva del periodo. L'offerta dedicata è disponibile online qui.