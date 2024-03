JCDecaux, fatturato a +7,6% nel 2023. Corrono DOOH e programmatic

Il 2023 di JCDecaux, la multinazionale francese della comunicazione esterna, si è chiuso con una crescita del fatturato in tutte le aree geografiche in cui opera, trainato dal digitale, dalla continua crescita dell'arredo urbano e dalla solida ripresa dei trasporti.

Complesssivamente il fatturato del Gruppo per l’anno 2023 è aumentato del +7,6%, +8,7% a livello organico, per attestarsi a 3.570,0 milioni di euro. In occasione della pubblicazione dei risultati finanziari, Jean-Charles Decaux, Co-Direttore Generale di JCDecaux, ha sottolineato come il fatturato digitale (DOOH) nel corso dello scorso anno si sia rafforzato del +20,8% (+22,7% su base organica) raggiungendo il livello record del 35,3% del fatturato annuale del Gruppo, con una forte crescita del fatturato programmatico.

Il margine operativo di JCDecaux è aumentato di 60,2 milioni di euro, raggiungendo i 663,1 milioni di euro, con un incremento del +10,% rispetto all'anno precedente, anche grazie alla rinegoziazione di alcuni contratti. Gli altri indicatori di performance del conto economico sono cresciuti di conseguenza, compreso l'utile netto del Gruppo, che è aumentato di 77,0 milioni di euro, pari a +58,3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 209,2 milioni di euro.

Per il primo trimestre del 2024, il gruppo prevede una crescita organica del fatturato del +9% circa, trainata da una forte crescita del fatturato digitale, con una crescita organica a due cifre nel settore dei trasporti e una crescita organica a una sola cifra nell’arredo urbano.

“Siamo convinti che la comunicazione esterna continuerà a guadagnare quote di mercato in un panorama pubblicitario frammentato in cui il DOOH è il mezzo in più rapida crescita. In qualità di leader del settore e di società di comunicazione esterna più digitalizzata al mondo, riteniamo di essere in una posizione ideale per beneficiare di questa trasformazione digitale”, ha commentato Jean-Charles Decaux.