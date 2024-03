Giro d’Italia Women, svelata la Maglia Rosa: Polti è Top Sponsor

È stata svelata oggi presso la Rinascente di Piazza Duomo a Milano, la Maglia Rosa del Giro d'Italia Women 2024, organizzato per la prima volta da RCS Sport. Il simbolo del primato della Corsa Rosa, sponsorizzato da Polti e prodotto da Castelli, include anche il marchio Italia.it, hub digitale di Enit (Agenzia Nazionale del Turismo). Il Giro d’Italia Women, giunto alla sua trentacinquesima edizione, è il più grande appuntamento mondiale per il ciclismo femminile. La Corsa Rosa partirà il 7 luglio a Brescia, per arrivare al traguardo a L'Aquila il 14 luglio. Come radio ufficiale, RTL 102.5 seguirà la volata tappa per tappa, per raccontare ogni momento e ogni aspetto del giro garantendo l’intrattenimento per il pubblico.

Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup: "La Maglia Rosa è un simbolo riconosciuto in tutto il mondo, non solo per quanto riguarda il Giro d'Italia ma anche per il Giro d'Italia Women. Avere un marchio storico del ciclismo come Polti sulla Maglia Rosa impreziosisce il suo valore. Tutto il gruppo RCS, e in particolare RCS Sport, continua a lavorare per promuovere sempre di più il ciclismo femminile come abbiamo visto anche alla Strade Bianche. Siamo certi che anche il Giro d'Italia Women sarà, come tutte le altre nostre corse, un grande palcoscenico a livello globale non solo per atlete, ma anche per gli sponsor che ci accompagneranno in questa nuova avventura".

Sul colletto della Maglia Rosa, su sfondo rosso, campeggia la scritta "Crediamo nella vittoria". Il termine "vittoria" rappresenta un simbolo di forza e determinazione delle donne, per vincere nello sport e nella vita.

Guarda il video di presentazione:

ECCO I PARTNER COMMERCIALI:

Tra i parner commerciali la lista è capitanata dai top sponsor Polti (Maglia Rosa), Autostrade come Top Sponsor (Maglia Bianca), Castelli come official Sponsor come ENIT; Velux; Clivet; GLS eCNH.

RTL 102.5, radio ufficiale, e gli altri media partner La Gazzetta dello Sport, iODonna e Bell’Italia. I partner istituzionali - FCI e le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo. Charity Partner è Scarpetta Rossa, l'associazione dedicata a supportare donne che subiscono violenze e maltrattamenti.