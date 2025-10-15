Cinque penalisti italiani d’eccezione su “Il caso Sarkozy”

È disponibile “Il caso Sarkozy secondo gli appunti smartphone di cinque penalisti d’eccezione”, volume edito da The Skill Press che raccoglie le riflessioni di cinque grandi nomi del diritto penale italiano – Antonio Bana (Partner di Bana Avvocati Associati), Elisabetta Busuito (Busuito Studio legale), Giuseppe Fornari (Fornari e Associati), Michele Laforgia (Polis Avvocati) e Alessandro Vaccaro (Studio Vaccaro, Ricco, Frizzi) – sull’epilogo giudiziario che ha coinvolto l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy.

Il libro nasce da un’idea di Andrea Camaiora: chiedere ai cinque avvocati, in modo rapido e informale, di condividere via WhatsApp i loro pensieri “a caldo” sul caso giudiziario che ha scosso la Francia. Ne è nato un documento a metà strada tra il giornalistico e il giuridico, capace di unire competenza legale, linguaggio divulgativo e curiosità intellettuale.

Come si legge nell’introduzione, si tratta di “un piccolo scherzo di un comunicatore ai danni di cinque stimati penalisti, che tuttavia restituisce al lettore un prezioso spaccato sul rapporto tra giustizia, politica e comunicazione”.

Gli interventi affrontano temi cruciali del diritto penale contemporaneo - dall’esecuzione provvisoria della pena alla presunzione d’innocenza - offrendo uno sguardo critico sui sistemi giuridici francese e italiano, ma anche una riflessione più ampia su libertà e garantismo.

