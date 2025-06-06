  • Programmatic
02/09/2025
di Mario Mancuso

Chloe Malle nominata Head of Editorial Content di Vogue US al posto di Anna Wintour

L’attuale editor di Vogue.com guiderà la direzione creativa ed editoriale del magazine statunitense, riportando direttamente a Wintour

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, Vogue ha annunciato che Chloe Malle è stata nominata Head of Editorial Content di Vogue US, con effetto immediato.

Malle, attuale editor di Vogue.com e co-conduttrice del podcast settimanale The Run-Through, avrà il compito di guidare la linea editoriale e creativa del magazine statunitense, entrando a far parte del network dei dieci Head of Editorial Content di Vogue nel mondo e riportando direttamente ad Anna Wintour.

La decisione consente a Wintour di concentrarsi maggiormente sulla crescita globale del brand, attraverso iniziative editoriali, eventi come il Met Gala e il format Vogue World. Commentando la nomina, Wintour ha sottolineato come Malle abbia “dimostrato più volte di saper trovare l’equilibrio tra la lunga storia di American Vogue e il suo futuro sulle nuove frontiere del giornalismo”.

Malle lavora per Vogue dal 2011, quando venne nominata social editor, occupandosi di matrimoni, società e vari temi legati a moda, politica e lifestyle. Successivamente ha ricoperto il ruolo di contributing editor fino al 2023, anno in cui ha assunto la guida di Vogue.com. Sotto la sua direzione, il sito ha registrato una crescita a doppia cifra di traffico e interazioni, in particolare attorno a eventi come il Met Gala, oltre al lancio di progetti come i newsletter editoriali, la Vogue Vintage Guide e l’iniziativa Dogue.

Intervistata dal magazine, Malle ha dichiarato: «Ho lavorato in ruoli trasversali su tutte le piattaforme di Vogue, dalla stampa al digitale, dagli eventi ai social media. Vogue ha già contribuito a formare la persona che sono e ora non vedo l’ora di contribuire a plasmare il suo futuro».

Oltre al lavoro per Vogue, Malle ha scritto per testate come The New York Times, The Wall Street Journal e Architectural Digest. 

 

