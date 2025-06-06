Chloe Malle nominata Head of Editorial Content di Vogue US al posto di Anna Wintour

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, Vogue ha annunciato che Chloe Malle è stata nominata Head of Editorial Content di Vogue US, con effetto immediato.

Malle, attuale editor di Vogue.com e co-conduttrice del podcast settimanale The Run-Through, avrà il compito di guidare la linea editoriale e creativa del magazine statunitense, entrando a far parte del network dei dieci Head of Editorial Content di Vogue nel mondo e riportando direttamente ad Anna Wintour.

La decisione consente a Wintour di concentrarsi maggiormente sulla crescita globale del brand, attraverso iniziative editoriali, eventi come il Met Gala e il format Vogue World. Commentando la nomina, Wintour ha sottolineato come Malle abbia “dimostrato più volte di saper trovare l’equilibrio tra la lunga storia di American Vogue e il suo futuro sulle nuove frontiere del giornalismo”.

Malle lavora per Vogue dal 2011, quando venne nominata social editor, occupandosi di matrimoni, società e vari temi legati a moda, politica e lifestyle. Successivamente ha ricoperto il ruolo di contributing editor fino al 2023, anno in cui ha assunto la guida di Vogue.com. Sotto la sua direzione, il sito ha registrato una crescita a doppia cifra di traffico e interazioni, in particolare attorno a eventi come il Met Gala, oltre al lancio di progetti come i newsletter editoriali, la Vogue Vintage Guide e l’iniziativa Dogue.

Intervistata dal magazine, Malle ha dichiarato: «Ho lavorato in ruoli trasversali su tutte le piattaforme di Vogue, dalla stampa al digitale, dagli eventi ai social media. Vogue ha già contribuito a formare la persona che sono e ora non vedo l’ora di contribuire a plasmare il suo futuro».

Oltre al lavoro per Vogue, Malle ha scritto per testate come The New York Times, The Wall Street Journal e Architectural Digest.