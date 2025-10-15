Cairo Communication: Edoardo Zecca entra in Cairo Editore come Direttore Generale. Alberto Braggio AD di La7

Cairo Communication comunica che Alberto Braggio ha assunto l’incarico di Amministratore Delegato di La7 dal 1° dicembre 2025, subentrando a Marco Ghigliani, recentemente scomparso, mentre dal 1° gennaio 2026 Edoardo Zecca entra in Cairo Editore come Direttore Generale.

Laureato in Economia aziendale in Bocconi, Braggio lavora nel Gruppo Cairo Communication dal 2001 e fa parte dei consigli di amministrazione di Cairo Editore,

CairoRCS Media, M-Dis, ADS e del consiglio generale della Fieg. Negli ultimi anni in particolare, il manager ha seguito le attività operative della Cairo Editore con il ruolo di Direttore Generale, ora affidato a Zecca.

Laureato in Economia aziendale in Bocconi, Zecca ha ultimamente ricoperto il ruolo di Direttore Operativo nel gruppo Società Editrice Italiana ed in precedenza ha lavorato in Telettra, Rcs, Mondadori, Telecom, Fieg e Sole 24 Ore ed è stato docente a contratto di Organizzazione aziendale in Bocconi.

"Ad Alberto Braggio e a Edoardo Zecca gli auguri di buon lavoro del Presidente Urbano Cairo e di tutto il Gruppo Cairo Communication", conclude la nota dell'editore.