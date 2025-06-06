Valica porta il format Fiera dei Sapori all’Aeronautica Militare Balloon Cup

Per la competizione sportiva, che vedrà gareggiare nei cieli italiani 15 mongolfiere ad aria calda e 15 mongolfiere a gas dal 26 al 28 settembre, la società è stata incaricata di gestire una delle aree food

Difesa Servizi S.p.A. ha affidato al Gruppo Valica l’incarico di gestire una delle due aree food dell’Aeronautica Militare Balloon Cup 2025, una competizione sportiva che vedrà gareggiare nei cieli italiani 15 mongolfiere ad aria calda e 15 mongolfiere a gas e i rispettivi team di piloti, tutti di fama internazionale.

Dal 26 al 28 settembre, la società - specializzata nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo ed enogastronomia - sarà infatti presente all’Aeroporto Militare di San Damiano, a San Giorgio Piacentino, con il format proprietario Fiera dei Sapori d’Italia, curando l’offerta gastronomica attraverso alcuni dei piatti e dei vini iconici della cucina regionale italiana.

La manifestazione nasce per celebrare i valori e la storia dell’Aeronautica Militare attraverso la mongolfiera che può definirsi a tutti gli effetti il primo antenato delle moderne macchine in uso all’Arma Azzurra. Si tratta di un’iniziativa del Ministero della Difesa, organizzata da Difesa Servizi, la società in house del Dicastero che si occupa della valorizzazione degli asset delle Forze Armate, per promuovere valori, capacità e tradizioni della Difesa e, in particolare, dell’Aeronautica Militare e valorizzarne il brand. La manifestazione è organizzata con l’Aeronautica Militare, in collaborazione con l’Aeroclub d’Italia, l’Aeroclub di Pavullo e il supporto tecnico di Aeronord Aerostati.

Aeronautica Militare Balloon Cup offrirà al pubblico un’esperienza immersiva, con competizioni internazionali tra aerostati a gas e ad aria calda, esibizioni delle Frecce Tricolori, voli vincolati, attività per famiglie, simulatori, realtà virtuale, esposizioni di velivoli e rievocazioni storiche.

La partecipazione di Fiera dei Sapori contribuirà ad arricchire ulteriormente l’iniziativa, offrendo un percorso autentico tra i sapori e le tradizioni culinarie italiane in un contesto spettacolare e di respiro internazionale.

La manifestazione dedicata alla valorizzazione della cultura enogastronomica italiana amplia così il proprio calendario, affiancando un nuovo appuntamento alla ormai consolidata edizione di Frascati (RM), in scena quest’anno dal 18 al 28 settembre presso Villa Torlonia, che prevede un ricco programma di contenuti: oltre 150 piatti tipici, 100 etichette DOC e DOCG, più di 90 realtà del settore agroalimentare e 25 eventi formativi tra masterclass, laboratori e dimostrazioni culinarie. L’iniziativa è realizzata in questo caso in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, Regione Lazio e Arsial.