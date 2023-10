The Skill presenta la terza edizione della kermesse il “Decamerone delle Idee”

In scena a Grazzano Badoglio, nel Monferrato, la tre giorni prevista per il 20-22 ottobre ha in serbo numerose attività e una folta platea di ospiti di rilievo, per discutere sui temi della difesa, sicurezza e diritti

Presente e futuro dell’Italia nello spazio, evoluzione dell’industria aerea, della difesa e della sicurezza nazionale, giustizia e garanzie per il cittadino. Saranno questi i temi al centro della terza edizione della kermesse “Decamerone delle Idee”, organizzata dal Gruppo The Skill a Grazzano Badoglio, nel cuore del Monferrato, dal 20 al 22 ottobre nella cornice di Tenuta Santa Caterina.

Nel corso della tre giorni piemontese, tra degustazioni di vini, caccia al tartufo e la seconda proiezione del documentario prodotto da The Skill Group e presentato alla 80esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, “La bellezza dell’Italia Minuta", si incontreranno e confronteranno, tra gli altri, Isabella Bertolini (componente Csm), Elisabetta Busuito (partner B - Società tra Avvocati), Giuseppe Cossiga (presidente Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza), Massimo Comparini (ad Thales Alenia Space) e Francesco Tufarelli (già segretario generale del Cnel e dirigente di palazzo Chigi).

“Pochi ospiti selezionati, eccellenze nei rispettivi settori, per un weekend esclusivo ricco di spunti e contaminazione culturale in cui con orgoglio proiettiamo anche il cortometraggio presentato sole poche settimane fa a Venezia. Al Decamerone delle Idee il confronto tra menti brillanti e visionarie è il carburante che alimenta il progresso e che permette di fornire anche ai decisori politici gli strumenti necessari per affrontare le sfide e le crisi del domani. Tutto questo riesce magicamente grazie all’ospitalità di Tenuta Santa Caterina, con la sua aria pulita, i suoi profumi, il vino straordinario che è la naturale conseguenza di ‘terroir’, tradizione e bellezza, fusi in un'unica esperienza sensoriale che crea terreno fertile per la condivisione di idee innovative. Anche per questo dico ogni anno grazie a Guido Carlo Alleva che ci apre le porte di casa e che dedica tanta parte del proprio prezioso tempo a questo piccolo incubatore. L’iniziativa sarà raccontata attraverso telecamere e microfoni dal nostro team creativo: saranno loro a confezionare pillole che renderanno fruibili anche ai curiosi contenuti che nascono per essere privati e riservati. Anche se ai tempi d’oggi può sembrare il contrario, infatti, non tutto è social e socializzabile e non è neppure giusto che lo sia. Da qui l’idea di una tre giorni che è al tempo stesso pubblica ed esclusiva”, spiega Andrea Camaiora, ceo di The Skill Group.

Le scorse edizioni hanno visto avvicendarsi, tra gli altri, l’esperto di diritto tributario Francesco Giuliani (Fantozzi & Associati), il presidente nazionale giovani dell’Ospedalità privata, Michele Nicchio, l’imprenditore ed ex campione nazionale di Vela, Francesco Peghin. E ancora Marco Montorsi (Rettore della Humanitas University), Cristian Ferraris (Direttore generale di AIOP Lombardia), Francesco Mastrandrea (presidente dei Giovani di Confagricoltura), Andrea Rescigno (managing partner di Legalitax Studio legale e tributario), Francesco Rizzo (avvocato, componente del Consiglio di Amministrazione di Sitaf S.p.A.).