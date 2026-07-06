Il Festival dello Spettacolo: tre giorni tra tv, musica, cinema e creator. Annunciati nuovi ospiti

Prosegue il conto alla rovescia per Il Festival dello Spettacolo, evento dedicato alle molteplici anime dell’intrattenimento, in programma il 6, 7 e 8 novembre 2026 presso Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano. Ideato da TV Sorrisi e Canzoni, il Festival darà vita a tre giornate ricche di esperienze immersive e appuntamenti esclusivi pronti a richiamare il pubblico grazie a anteprime, interviste, showcase, masterclass, meet&greet e occasioni per incontrare i grandi protagonisti dello spettacolo.

Dopo l’annuncio delle prime presenze – Carlo Conti, Antonella Clerici, Marco Liorni, Nino Frassica, la Gialappa’s Band, Gianluca Gazzoli, i cast delle fiction Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole – il Festival annuncia nuovi ospiti. Tra questi, alcuni dei volti più amati della musica: Annalisa, Noemi, Gabry Ponte, Elettra Lamborghini, Cristina D’Avena, Malika Ayane e i Pooh. E ancora, dalla tv e dal cinema arrivano Gerry Scotti, Pino Insegno, Claudio Santamaria, Ficarra & Picone, Serena Rossi, Francesca Chillemi, Alberto Matano. Tra i nomi del mondo dell’informazione, Gian Marco Chiocci, Paolo Del Debbio, Alberto Brandi e Monica Bertini.

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Sul palco del Festival ci saranno anche gli appuntamenti con gli show televisivi più apprezzati e i rispettivi protagonisti: X Factor con i suoi giudici, Buy It Now – Mai più senza, il nuovo programma con Gabriele Corsi, Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano D’Onghia; Cash or Trash, con Paolo Conticini; Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio; Turisti per case con Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Tommaso Zorzi. Non mancheranno inoltre gli incontri dedicati a Matrimonio a prima vista, Casa a prima vista e Bake Off Italia.

Questa seconda edizione de Il Festival dello Spettacolo, nel corso delle tre giornate, proporrà un palinsesto che spazierà dal mondo della tv, con programmi televisivi e incontri, al cinema, con anteprime cinematografiche, serie tv ed incontri con i cast, e al mondo della musica, con showcase degli artisti più amati nel panorama musicale italiano, fino ad arrivare a incontri dedicati alla formazione. Tutto questo avverrà su tre grandi palchi, dove si alterneranno incontri con i cast televisivi, showcase musicali, anteprime, interviste e momenti dedicati all’intrattenimento. Il programma includerà inoltre workshop, masterclass e approfondimenti su musica e cinema con i professionisti del settore, con momenti dedicati agli artisti emergenti del panorama musicale e cinematografico. Inoltre, non mancherà una zona ristorazione attiva tutti i giorni a disposizione per il pubblico e un’area espositiva con tante attività di engagement, dal mattino alla sera.

I contest

Tra le novità de Il Festival dello Spettacolo, TV Sorrisi e Canzoni presenta due iniziative dedicate ai talenti emergenti: il Vertical Music Contest, realizzato con Interproject, che selezionerà artisti con brani inediti da portare sul palco del Festival (candidature aperte fino al 15 settembre), e il primo Concorso Cinematografico, rivolto ad autori di cortometraggi, lungometraggi e documentari inediti. Le opere saranno premiate con i Sorrisi Award; le candidature sono aperte fino al 10 settembre tramite FilmFreeway.

I partner del Festival dello Spettacolo

Ecco i partner dell'evento di Tv Sorrisi e Canzoni.

R101 è Official Radio Partner del progetto. SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Ticketmaster (piattaforma ticketing ufficiale del Festival) si confermano partner del progetto.

Edison Energia sarà presente al Festival con l’Energy Café, un nuovo concetto di relazione con il cliente dove fare esperienze diverse: gustare un caffè, incontrare un artista, condividere storie di energia, innovazione e solidarietà.



Joico è l’official hairstyle partner, che sarà presente nel backstage a disposizione degli artisti prima di salire sul palco.