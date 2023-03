The Prize, ecco i vincitori del premio italiano delle relazioni pubbliche

Si è tenuta ieri, nella cornice della sala Belvedere al 39 piano di Regione Lombardia, la cerimonia di premiazione della seconda edizione di “The PRize”, il premio dedicato alle relazioni pubbliche promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite.

21 i metalli assegnati dalla Giuria di quest’anno, per un totale di 6 ori, 9 argenti e 6 bronzi. A questi si sono aggiunti tre premi industry assegnati alle seguenti campagne di comunicazione: My Green Pasta dell’INC - Istituto Nazionale per la Comunicazione per l’Unione Italiana Food; #BlueBalloonChallenge, campagna pharma ad opera di Noesis per Medtronic; “Non riabbandonateci mai”, in ambito tech & ICT, ideata sempre dall’INC - Istituto Nazionale per la Comunicazione per Facile.it.

In chiusura, il Premio per il migliore progetto gestito da un professionista PR under 30, in memoria di Filomena Rosato. In questa seconda edizione il premio è stato assegnato a Edoardo di Pietro dell’agenzia Tembo per la campagna “Il primo laureato nel Metaverso”.

Il Premio alla carriera per l’edizione 2023 è stato conferito a Corrado Augias "per il suo impegno al servizio della cultura, della conoscenza e per la sua capacità di incarnare tutto quello di cui il mondo della comunicazione oggi deve rappresentare: efficacia, autorevolezza e sguardo rivolto al futuro", spiega il comunicato.

“The PRize è la celebrazione delle migliori eccellenze delle relazioni pubbliche italiane”, ha dichiarato Davide Arduini, Presidente di UNA. “Vogliamo ogni anno riconoscere il valore che è dovuto a questa importantissima disciplina della comunicazione. Valore che, soprattutto in questi tempi di grandi complessità e incertezze, ha assunto una posizione sempre più centrale nelle strategie di business di aziende, istituzioni e organismi operanti in ogni ambito e settore”.

“Questa sera i veri protagonisti sono stati i migliori progetti di relazioni pubbliche realizzati nel 2022. The PRize assume un significato particolare. Perché mai come in questo periodo storico le relazioni pubbliche sono state tanto centrali nella creazione di architetture comunicative davvero strategiche”, continua Andrea Cornelli, Vicepresidente UNA e Coordinatore di PRHub. “Mai come ora, infatti, le Agenzie di PR hanno avuto l’opportunità di misurarsi in ambiti innovativi, praticare la resilienza ed essere pronti all’imprevedibile con efficacia. Nei progetti premiati questa sera è emerso il valore di un DNA più forte, visionario, sfidante, capace di innovare e di accompagnare i propri clienti a traguardi di grande soddisfazione”.

Tutte le campagne premiate per categoria:

Influencer marketing

Wudy Time to be real | Different | AIA | Bronzo

Campagna Xmas | Havas Media | Pepco | Argento

#BlueBalloonChallenge | Noesis | Medtronic | Oro

No profit pr / Csr

La coscienza di Zeta | Mediatyche | Lactalis | Bronzo

Green league heroes for climate of change | Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit | WeWorld Onlus | Argento

Walking together day by day | Homina | Camst | Argento

Coca-Cola Italia per Special Olympics | Sec Newgate | Coca-Cola Italia | Argento

#EmbracingVenice: Lavazza & Saype with “Beyond Walls” | Burson Cohn & Wolfe Srl | Luigi Lavazza S.p.A. | Oro

The sign dance | Omnicom PR Group Italia | Ente Nazionale Sordi | Oro

Media Relations & Stakeholder Engagement

• Racconti di Quartiere | Burson Cohn & Wolfe Srl. | American Express | Bronzo

• Il primo laureato nel Metaverso | Tembo | Migma Group | Argento

• “Non riabbandonateci mai” | INC – Istituto Nazionale per la Comunicazione | Facile.it | Argento

• My Green Pasta | INC – Istituto Nazionale per la Comunicazione | Unione Italiana Food | Oro

Comunicazione Corporate

Looking 4 | SEC Newgate Italia | Fondazione Cariplo | Bronzo

Finale Ligure | The Perfect Place | Studiowiki | Comune di Finale Ligure | Bronzo

“Non riabbandonateci mai” | INC – Istituto Nazionale per la Comunicazione | Facile.it | Argento

Emilia più di prima | Homina | Regione Emilia-Romagna | Argento

Guida Turistica ai De serti d’Italia | Havas Pr Milan | Reckitt | Oro

Comunicazione prodotto