TD Group Italia porta l’Atomic Design al DevFest 2025

Inizia il countdown per l’edizione 2025 del DevFest Pisa, l’appuntamento open tech italiano promosso da Google Developer Groups (GDG), che torna a fare tappa nel cuore della Toscana il prossimo sabato 12 aprile, questa volta scegliendo come location d’eccezione il MACC Meeting and Art Craft Center - Camera di Commercio di Pisa. Dopo il successo dello scorso anno, TD Group Italia, realtà di riferimento nell’offerta di servizi ICT, conferma la sua presenza alla più grande conferenza tecnologica in Italia dedicata agli sviluppatori, in qualità di Diamond Sponsor.

Per l’occasione l’azienda sarà presente in loco con uno stand di riferimento e prenderà parte al ricco palinsesto di appuntamenti con uno speech dal titolo “Storybook: l’Atomic Design oltre il wormhole”. L’intervento tenuto da Paolo Botti e Valentina Giuffrè Coco, rispettivamente Chief Technologist & Cloud Architect e Full Stack Developer di TD Group Italia, porterà il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’Atomic Design e permetterà di capire come realizzare, testare e riutilizzare componenti UI mediante il tool Storybook.

“TD Group Italia è sempre in prima linea per sostenere eventi di punta del mondo tech e dal respiro internazionale come il DevFest, che richiama e riunisce la nostra community di riferimento da tutto il mondo - afferma Antonio Barbati Minischetti, CIO di TD Group Italia -. Sono occasioni importanti di aggiornamento e condivisione, in cui mettiamo a disposizione tutta la nostra expertise e creiamo interessanti collaborazioni con i professionisti del settore”.

Il DevFest rappresenta per TD Group Italia un’importante occasione di networking per incontrare nuovi talenti da inserire nel team. Attualmente l’azienda è alla ricerca di diverse figure professionali, tra cui: DevOps Engineer, Networking Engineer, System Administrator, Project Manager, Full Stack Developer e Sistemista Linux. Le posizioni attualmente aperte sono consultabili nella sezione 'Lavora con noi' del sito aziendale, dove è possibile inviare la propria candidatura.