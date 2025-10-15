Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: il MAECI sceglie GialloZafferano per raccontare il Made in Italy a livello globale

È iniziata la decima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la più longeva rassegna di promozione integrata del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), dedicata alla valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano. L’edizione 2025 si è aperta a Los Angeles con una serata evento organizzata dal MAECI in collaborazione con GialloZafferano, food media brand leader in Italia e ambasciatore della cucina italiana nel mondo.

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per la diplomazia culturale ed economica italiana, contribuendo alla promozione del Made in Italy nel settore agroalimentare.

La partnership si propone l’obiettivo di diffondere una visione moderna della gastronomia italiana: creativa, sostenibile e attenta alla salute, capace di unire tradizione e innovazione nel segno della cultura del cibo e del calore delle persone.

In questo senso Antonio Porro, Amministratore delegato del Gruppo Mondadori, ha dichiarato: «Con GialloZafferano possiamo raccontare l’Italia del gusto e della creatività a una community globale di oltre 70 milioni di follower, coinvolgendo tutte le generazioni, anche le più giovani. Portare nel mondo i nostri chef e creator significa condividere storie e sapori che uniscono tradizione e innovazione, nel segno della cultura del cibo e della convivialità italiana».

La cena inaugurale, Un viaggio in Piemonte, si è svolta lunedì 17 novembre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia e ha visto protagonista Aurora Cavallo - Cooker Girl, Ambassador GialloZafferano US, socia e creator di Zenzero Talent Agency.