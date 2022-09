Ret@il Summit, Mapp è silver sponsor della sesta edizione dell'evento

Il Ret@il Summit avrà tra i silver sponsor della sua sesta edizione Mapp, fornitore internazionale di una piattaforma di insight-led customer experience. L'evento si terrà a Milano il 21 e 22 settembre presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.

Ret@il summit è organizzato da Confimprese e JAKALA, e riunirà top manager, imprenditori e key player del retail nazionale e internazionale con l’obiettivo di analizzare le trasformazioni in atto e definire le strategie più adatte per leggere e indirizzare i trend del futuro.

Tematiche che spaziano inevitabilmente dai nuovi scenari al cambio dei paradigmi del mondo retail, elemento imposto dall'esperienza di questi anni pandemici: gli speaker di questa edizione presenteranno i loro punti di vista sulla nuova direzione che sta prendendo il mercato.

I principali argomenti di discussione saranno: innovation, new customer experience & metaverse; people, digitalization & skills of the future; purpose, sustainability & new sociality. Il team di Mapp sarà presente alla manifestazione e disponibile per incontri di approfondimento.