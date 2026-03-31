Milano Design Week 2026, guida alle installazioni dei brand: cosa vedere al Fuorisalone

La Milano Design Week 2026 torna ad animare la città con centinaia di eventi, installazioni e progetti diffusi tra Salone del Mobile e Fuorisalone, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti a livello internazionale per il mondo del design e della creatività. Anche quest’anno, numerosi brand, dalla tecnologia al food, dall’automotive al largo consumo – scelgono la settimana milanese per raccontarsi attraverso esperienze immersive, attivazioni e progetti speciali, trasformando i propri prodotti in veri e propri linguaggi espressivi.

In questo articolo abbiamo raccolto alcune delle principali installazioni e attivazioni firmate dai brand alla Milano Design Week 2026, con tutte le informazioni utili per visitarle durante il Fuorisalone.

Hisense colora il Fuorisalone con “The Colorful District”

Alla Milano Design Week 2026, Hisense firma “The Colorful District”, installazione immersiva ospitata negli spazi di Officina 14 in via Tortona. Il progetto trasforma l’ambiente in un vero e proprio distretto urbano esperienziale, dove il colore diventa il filo conduttore per raccontare l’innovazione tecnologica del brand. Il percorso si articola in diverse stanze interattive, arricchite anche da lenti colorate che permettono di svelare contenuti nascosti e livelli di lettura multipli. Al centro, la visione di una tecnologia sempre più integrata nella quotidianità, rappresentata anche da soluzioni come la RGB MiniLED. L’installazione riflette così l’idea di una casa connessa, dinamica e personalizzata.

Info utili: installazione visitabile presso Officina 14, via Tortona (zona Tortona, Fuorisalone).

IKEA porta il cibo al centro del design con “Food For Thought”

A Spazio Maiocchi IKEA presenta “Food For Thought”, un’esperienza immersiva ideata per la Milano Design Week, che mette in dialogo cibo, design e quotidianità. L’installazione ospita in anteprima mondiale tre prodotti della nuova collezione IKEA PS 2026 e si sviluppa come un percorso sensoriale tra ambienti tematici, degustazioni e momenti di co-creazione. Il progetto, co-creato con l’architetta Midori Hasuike e lo spatial designer Emerzon, coinvolge anche designer e chef in cinque scenari che esplorano il ruolo del food nella vita domestica. Tra market, performance culinarie e attivazioni, IKEA propone una riflessione sul design come strumento accessibile e relazionale.

Info utili: apertura al pubblico dal 21 al 26 aprile presso Spazio Maiocchi (via Achille Maiocchi 7). Previsti degustazioni, performance e attivazioni durante tutta la settimana.

Leggi anche: la nostra intervista a Marco Galimberti, Country Marketing Manager a questo link.

Samsung racconta il lato umano della tecnologia con “Design is an Act of Love”

Samsung porta al Superstudio Più di via Tortona l’esperienza immersiva “Design is an Act of Love”, un percorso che mette al centro il ruolo del design come ponte tra innovazione e vita quotidiana. L’installazione per la Design Week si articola in ambienti immersivi che alternano concept sperimentali e prodotti già disponibili, dai dispositivi mobile pieghevoli alle soluzioni per la connected TV presentate al CES. Al centro della narrazione anche l’intelligenza artificiale, elemento chiave per costruire un ecosistema domestico integrato e personalizzato. Il progetto riflette così la visione di Samsung di una tecnologia sempre più accessibile, capace di adattarsi alle esigenze delle persone.

Info utili: installazione visitabile presso Superstudio Più, via Tortona (zona Tortona, Fuorisalone).

Guarda anche: qui un breve video sull’installazione

Coca-Cola invita a una pausa “zero worries”

Coca-Cola firma l’attivazione “fuori Fuorisalone, enjoy the night with zero worries”, uno spazio pensato per offrire un momento di relax nel cuore della settimana più frenetica del design. In via Tortona 33, nell’ambito della Milano Design Week 2026, prende forma una glass house immersiva dove i visitatori possono fermarsi, accomodarsi e degustare Coca-Cola Zero Caffeina Zero Zuccheri, tra musica, contenuti e giochi. L’esperienza, arricchita da elementi scenografici e digitali, si completa con gadget personalizzati e un’attività di sampling diffusa lungo la zona. Il progetto è stato realizzato con il supporto dell’agenzia Wave Design & Communication, e si inserisce in una più ampia strategia di comunicazione integrata del brand.

Info utili: attivazione aperta al pubblico ogni giorno dalle 15:00 alle 23:00 in via Tortona 33, con sampling diffuso durante tutta la Design Week.

Elanco porta la prevenzione veterinaria al Fuorisalone

Elanco Italia debutta al Fuorisalone con “Pet Collection by Elanco”, un progetto che unisce design e sensibilizzazione sulla prevenzione antiparassitaria. Ideata da Grey (WPP) e realizzata dallo studio Parasite 2.0, l’installazione presenta quattro pezzi d’arredo ispirati a cani e gatti che trasformano la prevenzione contro le pulci in un elemento visibile e quotidiano. Tra ironia e funzionalità, divani, sedute e tavolini reinterpretano l’immaginario domestico per raccontare la casa come ecosistema condiviso tra umani e animali. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di Elanco, supportata anche da una campagna social curata da Keyformat.

Info utili: installazione visitabile dal 21 al 26 aprile presso Base Milano. Presenza di creator e influencer il 22 aprile.

Mutti trasforma la latta in oggetto di design con “House of Polpa” alla Statale

Alla Milano Design Week 2026, Mutti porta al Fuorisalone “House of Polpa”, un’installazione immersiva ed “edibile” che celebra i 55 anni della Polpa in finissimi pezzi. Realizzato con il contributo creativo di McCann, il progetto prende forma all’Università Statale di Milano con una struttura composta da 20.000 latte, simbolo di creatività, qualità e circolarità. L’esperienza si affianca a un’attivazione diffusa nelle strade del Fuorisalone, dove il pubblico è coinvolto in un contest creativo che invita a reinterpretare l’iconica etichetta del brand. Un’iniziativa che mette al centro il prodotto trasformandolo in linguaggio espressivo e partecipativo.

Info utili: installazione visitabile dal 20 al 30 aprile presso l’Università Statale di Milano. Attivazioni e contest dal 23 al 25 aprile (12:00–20:00) nelle aree del Fuorisalone.

Parmigiano Reggiano all’Edicolina con “Nuove Forme di Grandezza”

Parmigiano Reggiano partecipa alla Milano Design Week 2026 con la mostra “Nuove Forme di Grandezza”, curata da VML Italy, che porta al Fuorisalone una rilettura in chiave design degli strumenti tradizionali del caseificio. Ospitata da Edicolina Milano, l’esposizione trasforma oggetti simbolo della produzione del DOP – come lo spino, il coltellino a mandorla, la zocca e il martelletto – in elementi d’arredo e oggetti d’uso contemporanei. Un progetto che traduce il posizionamento “Più grande, insieme” in un racconto visivo e tangibile, capace di valorizzare il patrimonio artigianale attraverso nuovi linguaggi e di avvicinarlo a un pubblico più ampio.

Info utili: mostra visitabile dal 20 al 26 aprile presso Edicolina Milano, Piazza Santo Stefano.

FIAT porta al Fuorisalone “Ciao futuro!”, tra design e mobilità urbana

Anche Fiat anima il Fuorisalone FIAT con “Ciao Futuro!”, uno spazio immersivo ospitato al Magna Pars che racconta l’evoluzione della mobilità urbana attraverso design e cultura. L’installazione si sviluppa come un percorso narrativo che collega passato, presente e futuro del brand, con un tunnel esperienziale e l’esposizione di due modelli iconici: la Fiat 500 del 1957 e la Panda degli anni ’80. Al centro anche il dialogo con le nuove generazioni, grazie ai concept di city car realizzati dagli studenti di IED e ISIA, votabili dal pubblico. Un progetto che ribadisce il ruolo di FIAT nel rendere la mobilità accessibile e rilevante nella vita quotidiana.

Info utili: spazio aperto al pubblico dal 21 al 26 aprile presso Magna Pars (via Tortona 15), dalle 10:00 alle 20:00 (apertura il 21 aprile dalle 18:00).