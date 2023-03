Puglia Orizzonti: tre giorni dedicati all'Agenda Startup Puglia

Gruppo Quokka e Feedel Ventures Start-up Studio, grazie al finanziamento di Regione Puglia e Unione Europea nell’ambito della strategia Smart Puglia, lanciano un programma volto a selezionare i migliori startupper a livello internazionale che soggiorneranno in Puglia dal 16 al 18 maggio 2023 e potranno incontrare investitori, esperti e rappresentanti istituzionali per creare una vision sullo sviluppo del territorio.

Venti giovani talenti, selezionati sia in Italia che all’estero, saranno invitati in una struttura di coliving e coworking nella provincia di Brindisi, adibita per l’occasione ad hub operativo, per co-creare idee e soluzioni adeguate a supportare e promuovere la crescita dell'ecosistema imprenditoriale pugliese.

Il progetto Puglia Orizzonti, voluto dalla Regione Puglia nell’ambito della strategia Smart Puglia 2030 e concepito per avere un appeal internazionale, vuole focalizzarsi sul settore delle startup e dell'attrazione di talenti e investimenti, in modo da cogliere tutte le opportunità dell’innovazione tecnologica in grado di ridurre il divario digitale e garantire lo sviluppo della regione.

Con Puglia Orizzonti, in particolare, ci si pone gli obiettivi di attirare i migliori talenti creativi e tecnologici a livello internazionale, rafforzare l’evoluzione della condizione dei giovani nella Regione Puglia, coinvolgere gli stakeholder (comprese università, istituzioni e fondi d’investimento) e attirare nuovi investitori per ampliare le opportunità di sviluppo, muovendosi lungo l’arco di tre pillar progettuali: digital & green transition, imprenditorialità femminile e attrattività della Regione Puglia sul mercato internazionale.

Prospettiva comune dell’iniziativa sarà quella di trovare idee e soluzioni per migliorare ulteriormente l'attrattiva della Puglia per fondatori di startup italiane e internazionali, investitori e stakeholder dell'innovazione. Questi ultimi saranno parte attiva delle iniziative, partecipando a tutte le attività ed immergendosi appieno nei workshop e negli incontri che per tre giorni vedranno tutte le figure impegnate nella stesura di un libro bianco sulle strategie di sviluppo del territorio.

Il bando, al quale poter partecipare visitando il sito ufficiale dell’iniziativa, permetterà di selezionare i vincitori che avranno la possibilità di collaborare tra loro, con esperti e stakeholder in un contesto unico. Potranno inoltre aumentare le loro conoscenze tramite tutoraggio, accesso agli investitori ed incontri con le istituzioni della Regione Puglia. Potranno inoltre definire e sviluppare idee e progetti finalizzati all'accrescimento dell’attrattività del territorio.

L’attività prevede due momenti creati per sviluppare sinergie tra tutti gli attori coinvolti. Ad aprile si svolgeranno due workshop online nei quali i partecipanti lavoreranno insieme in un think tank per definire azioni e priorità così da raggiungere la vision del progetto. Il mese successivo saranno organizzate tre intense giornate dal vivo, dal 16 al 18 maggio, dove startupper e stakeholder faranno un'esperienza di coliving e coworking in una delle splendide masserie del territorio, per incontrarsi e condividere idee ed informazioni.

L’iniziativa si chiuderà il 18 maggio allo Spazio Porto di Taranto con una tavola rotonda operativa a cui parteciperanno rappresentanti istituzionali e stakeholder di settore. Alla fine dei lavori, verrà consegnato a Regione Puglia un documento riassuntivo delle idee e delle soluzioni per migliorare l'attrattiva del territorio per fondatori di startup italiane e internazionali, investitori e stakeholder dell'innovazione. Il documento racchiuderà idee e proposte di sviluppo del territorio, tale da contribuire all’Agenda Digitale Puglia 2030.